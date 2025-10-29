29 октября на Эштадиу да Луш пройдет матч четвертьфинала Кубка Лиги Португалии, в котором Бенфика встретится с Тонделой. Поединок начнется в 22:45 по киевскому времени.

Бенфика

Команда в прошлом сезоне могла вернуться на вершину национального футбола. Но в итоге проиграли Спортингу и в Примейре, и в кубковом финале. Трубин, правда, без трофея не остался: еще зимой получилось победить как раз в Кубке Лиги! В новом сезоне начинали футболисты здорово, и на внутренней арене, и в квалификации Лиги чемпионов. Но осень началась с пары осечек, с Санта-Кларой и особенно Карабахом, и Бруну Лаже убрали.

В Лиссабон вернулся Жозе Моуринью. Но какого-то чуда не произошло - так, в еврокубке поиграли уже при нем и Челси, и Ньюкаслу, причем последнему разгромно, 0:3. Да и в Примейре были потеряны очки с Риу Аве, а с Порту выдали скучные 0:0, так и оставшись позади своего конкурента.

Тондела

Команда с 2016-го по 2022-й год играла в Примейре. И даже напоследок выбивалась в финал кубка страны. Но тогда же был вылет во второй дивизион, и только в прошлом сезоне там наконец-то удалось проявить себя. Заняв второе место там, футболисты обеспечили себе право напрямую подняться в элитный дивизион.

Новичок в Примейре, конечно же, сосредоточен на борьбе за выживание. И она складывается непросто, начинали и вовсе с трех поражений кряду. Потом хотя бы периодически удавалось брать очки, а с Санта-Кларой выиграли, причем на выезде. Так что пока что не удается оторваться от опасной зоны. Еще и в воскресенье играли против другого гранда, из Спортинга, и, конечно же, потратили немало сил на попытки перед своими болельщиками.

Статистика личных встреч

В августе клубы сыграли после трехлетней паузы. И там столичный гранд сумел оформить 3:0, оформив уже пятую кряду победу над данным соперником.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом данной пары, конечно же, гостей. Может, они не повторят летний результат, но должны выиграть с форой -1,5 мяча (коэффициент - 1,6).