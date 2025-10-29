Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика – Тондела. Прогноз и анонс на матч Кубка португальской лиги
Кубок лиги Португалии
Бенфика
29.10.2025 22:45 - : -
Тондела
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
29 октября 2025, 12:51 |
76
0

Бенфика – Тондела. Прогноз и анонс на матч Кубка португальской лиги

Поединок состоится 29 октября и начнется в 22:45 по Киеву

29 октября 2025, 12:51 |
76
0
Бенфика – Тондела. Прогноз и анонс на матч Кубка португальской лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

29 октября на Эштадиу да Луш пройдет матч четвертьфинала Кубка Лиги Португалии, в котором Бенфика встретится с Тонделой. Поединок начнется в 22:45 по киевскому времени.

Бенфика

Команда в прошлом сезоне могла вернуться на вершину национального футбола. Но в итоге проиграли Спортингу и в Примейре, и в кубковом финале. Трубин, правда, без трофея не остался: еще зимой получилось победить как раз в Кубке Лиги! В новом сезоне начинали футболисты здорово, и на внутренней арене, и в квалификации Лиги чемпионов. Но осень началась с пары осечек, с Санта-Кларой и особенно Карабахом, и Бруну Лаже убрали.

В Лиссабон вернулся Жозе Моуринью. Но какого-то чуда не произошло - так, в еврокубке поиграли уже при нем и Челси, и Ньюкаслу, причем последнему разгромно, 0:3. Да и в Примейре были потеряны очки с Риу Аве, а с Порту выдали скучные 0:0, так и оставшись позади своего конкурента.

Тондела

Команда с 2016-го по 2022-й год играла в Примейре. И даже напоследок выбивалась в финал кубка страны. Но тогда же был вылет во второй дивизион, и только в прошлом сезоне там наконец-то удалось проявить себя. Заняв второе место там, футболисты обеспечили себе право напрямую подняться в элитный дивизион.

Новичок в Примейре, конечно же, сосредоточен на борьбе за выживание. И она складывается непросто, начинали и вовсе с трех поражений кряду. Потом хотя бы периодически удавалось брать очки, а с Санта-Кларой выиграли, причем на выезде. Так что пока что не удается оторваться от опасной зоны. Еще и в воскресенье играли против другого гранда, из Спортинга, и, конечно же, потратили немало сил на попытки перед своими болельщиками.

Статистика личных встреч

В августе клубы сыграли после трехлетней паузы. И там столичный гранд сумел оформить 3:0, оформив уже пятую кряду победу над данным соперником.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом данной пары, конечно же, гостей. Может, они не повторят летний результат, но должны выиграть с форой -1,5 мяча (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Бенфика
29 октября 2025 -
22:45
Тондела
Фора Бенфики (-1.5) 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Лорьян – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
ВИДЕО. Судаков впечатлил своей тренировкой с экс-звездой Барсы
Интер – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Кубок португальской лиги по футболу Бенфика Тондела Георгий Судаков Анатолий Трубин прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
Футбол | 29 октября 2025, 07:51 2
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»

Бывший футболист киевского «Динамо» оценил игру Бленуце, Ярмоленко и Попова

В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
Футбол | 28 октября 2025, 15:17 55
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится

Киевляне начали задумываться об увольнении тренера

Федецкий спрогнозировал победителя матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Футбол | 29.10.2025, 12:56
Федецкий спрогнозировал победителя матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Федецкий спрогнозировал победителя матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
Футбол | 28.10.2025, 16:32
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
Легенда МЮ: «Они уже выиграли титул АПЛ. Осталось оформить официально»
Футбол | 29.10.2025, 05:55
Легенда МЮ: «Они уже выиграли титул АПЛ. Осталось оформить официально»
Легенда МЮ: «Они уже выиграли титул АПЛ. Осталось оформить официально»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
29.10.2025, 05:22 9
Бокс
Промоутер: «Я такого еще не видел. Без аматорской карьеры – и на Усика»
Промоутер: «Я такого еще не видел. Без аматорской карьеры – и на Усика»
28.10.2025, 06:10
Бокс
Борнмут летом продал всю защитную линию, а сейчас разрывает АПЛ
Борнмут летом продал всю защитную линию, а сейчас разрывает АПЛ
28.10.2025, 07:07 12
Футбол
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
29.10.2025, 07:34
Футбол
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
28.10.2025, 11:12 8
Футбол
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
28.10.2025, 09:25
Бокс
Ямаль принял странное решение после поражения Барселоны от Реала
Ямаль принял странное решение после поражения Барселоны от Реала
27.10.2025, 20:55 2
Футбол
Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер
Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер
27.10.2025, 22:21 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем