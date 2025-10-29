Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кубок лиги. Судаков забил за Бенфику в ворота Тонделы, но гол отменили
Португалия
29 октября 2025, 23:57 | Обновлено 30 октября 2025, 00:53
Кубок лиги. Судаков забил за Бенфику в ворота Тонделы, но гол отменили

Украинец отметился в начале второго тайма, но зафиксирован офсайд

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинский хавбек Бенфики Георгий Судаков отправил мяч в ворота Тонделы в Кубке португальской лиги.

Украинец отличился в начале второго тайма, но гол отменили из-за офсайда, и счет остался 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 1/4 финала Кубка португальской лиги 29 октября в 22:45 играют команды Бенфика и Тондела.

Португальский коуч Жозе Моуриньо поставил Георгий Судакова в основе, а голкипер Анатолий Трубин заявлен в резерве.

В первом тайме гол для орлов забил Никола Отаменди с пенальти на 41-й минуте, счет 1:0, продолжается второй тайм.

По теме:
Гол Судакова отменен. Бенфика разгромила Тонделу и вышла в полуфинал Кубка
Отгрузили 5 мячей. Определен второй полуфиналист Кубка португальской лиги
Сыграют ли Трубин и Судаков? Назван стартовый состав Бенфики на игру Кубка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
adidas777
Клоуни, чистий гол скасували
Ответить
0
