Кубок лиги. Судаков забил за Бенфику в ворота Тонделы, но гол отменили

Украинский хавбек Бенфики Георгий Судаков отправил мяч в ворота Тонделы в Кубке португальской лиги.

Украинец отличился в начале второго тайма, но гол отменили из-за офсайда, и счет остался 1:0.

В 1/4 финала Кубка португальской лиги 29 октября в 22:45 играют команды Бенфика и Тондела.

Португальский коуч Жозе Моуриньо поставил Георгий Судакова в основе, а голкипер Анатолий Трубин заявлен в резерве.

В первом тайме гол для орлов забил Никола Отаменди с пенальти на 41-й минуте, счет 1:0, продолжается второй тайм.