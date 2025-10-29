Кубок лиги. Судаков забил за Бенфику в ворота Тонделы, но гол отменили
Украинец отметился в начале второго тайма, но зафиксирован офсайд
Украинский хавбек Бенфики Георгий Судаков отправил мяч в ворота Тонделы в Кубке португальской лиги.
Украинец отличился в начале второго тайма, но гол отменили из-за офсайда, и счет остался 1:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В 1/4 финала Кубка португальской лиги 29 октября в 22:45 играют команды Бенфика и Тондела.
Португальский коуч Жозе Моуриньо поставил Георгий Судакова в основе, а голкипер Анатолий Трубин заявлен в резерве.
В первом тайме гол для орлов забил Никола Отаменди с пенальти на 41-й минуте, счет 1:0, продолжается второй тайм.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем не планирует покидать «Рому»
Поединок состоится 29 октября и начнется в 18:00 по Киеву