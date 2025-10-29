Португалия29 октября 2025, 22:14 | Обновлено 29 октября 2025, 22:16
Сыграют ли Трубин и Судаков? Назван стартовый состав Бенфики на игру Кубка
В 1/4 финала Кубка португальской лиги орлы сыграют против команды Тондела
Названы стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка португальской лиги.
29 октября в 22:45 состоится поединок между командами Бенфика и Тондела.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Португальский коуч Жозе Моуриньо определил стартовый состав Бенфики на игру.
Украинский хавбек Георгий Судаков выйдет в основном составе орлов.
Украинский вратарь Анатолий Трубин заявлен в резервном составе.
