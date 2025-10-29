Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сыграют ли Трубин и Судаков? Назван стартовый состав Бенфики на игру Кубка
Португалия
29 октября 2025, 22:14 | Обновлено 29 октября 2025, 22:16
Сыграют ли Трубин и Судаков? Назван стартовый состав Бенфики на игру Кубка

В 1/4 финала Кубка португальской лиги орлы сыграют против команды Тондела

Сыграют ли Трубин и Судаков? Назван стартовый состав Бенфики на игру Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Названы стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка португальской лиги.

29 октября в 22:45 состоится поединок между командами Бенфика и Тондела.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Португальский коуч Жозе Моуриньо определил стартовый состав Бенфики на игру.

Украинский хавбек Георгий Судаков выйдет в основном составе орлов.

Украинский вратарь Анатолий Трубин заявлен в резервном составе.

Сыграют ли Трубин и Судаков? Назван стартовый состав Бенфики на игру Кубка

