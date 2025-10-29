Сыграют ли Трубин и Судаков? Назван стартовый состав Бенфики на игру Кубка

Названы стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка португальской лиги.

29 октября в 22:45 состоится поединок между командами Бенфика и Тондела.

Португальский коуч Жозе Моуриньо определил стартовый состав Бенфики на игру.

Украинский хавбек Георгий Судаков выйдет в основном составе орлов.

Украинский вратарь Анатолий Трубин заявлен в резервном составе.

