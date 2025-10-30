Сороки летят в четвертьфинал. Ньюкасл переиграл Тоттенхем в Кубке лиги

29 октября 2025 состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги.

На домашней арене Сент-Джеймс Парк Ньюкасл принимал Тоттенхэм.

Хозяева одержали уверенную победу со счетом 2:0 и вышли в четвертьфинал турнира.

Голы у победителей забили Фабиан Шер и Ник Вольтемаде.

Кубок английской лиги

1/8 финала, 29 октября 2025

Ньюкасл – Тоттенхэм – 2:0

Голы: Шер, 24, Вольтемаде, 50

