Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сороки летят в четвертьфинал. Ньюкасл переиграл Тоттенхем в Кубке лиги
Кубок Английской лиги
Ньюкасл
29.10.2025 22:00 – FT 2 : 0
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 октября 2025, 00:14 | Обновлено 30 октября 2025, 00:20
49
0

Сороки летят в четвертьфинал. Ньюкасл переиграл Тоттенхем в Кубке лиги

Голы у хозяев поля забили Фабиан Шар и Ник Вольтемаде

Getty Images/Global Images Ukraine

29 октября 2025 состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги.

На домашней арене Сент-Джеймс Парк Ньюкасл принимал Тоттенхэм.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Хозяева одержали уверенную победу со счетом 2:0 и вышли в четвертьфинал турнира.

Голы у победителей забили Фабиан Шер и Ник Вольтемаде.

Кубок английской лиги

1/8 финала, 29 октября 2025

Ньюкасл – Тоттенхэм – 2:0

Голы: Шер, 24, Вольтемаде, 50

Фотогалерея

Тоттенхэм Ньюкасл Кубок английской лиги по футболу Ньюкасл - Тоттенхэм Фабиан Шер Ник Вольтемаде
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
