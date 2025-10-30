Англия30 октября 2025, 00:14 | Обновлено 30 октября 2025, 00:20
Сороки летят в четвертьфинал. Ньюкасл переиграл Тоттенхем в Кубке лиги
Голы у хозяев поля забили Фабиан Шар и Ник Вольтемаде
30 октября 2025, 00:14 | Обновлено 30 октября 2025, 00:20
29 октября 2025 состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги.
На домашней арене Сент-Джеймс Парк Ньюкасл принимал Тоттенхэм.
Хозяева одержали уверенную победу со счетом 2:0 и вышли в четвертьфинал турнира.
Голы у победителей забили Фабиан Шер и Ник Вольтемаде.
Кубок английской лиги
1/8 финала, 29 октября 2025
Ньюкасл – Тоттенхэм – 2:0
Голы: Шер, 24, Вольтемаде, 50
