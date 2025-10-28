В среду, 29 октября, состоится поединок 1/8 финала Кубка английской лиги между «Ньюкаслом» и «Тоттенхэмом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Ньюкасл

Не слишком стабильным смотрится коллектив в текущем сезоне. За 9 игр Премьер-лиги «сорокам» удалось получить 12 зачетных пунктов, позволяющих им занимать 12-ю строчку турнирной таблицы. Впрочем, расстояние от топ-5 не слишком велико – всего 5 очка. В Лиге чемпионов дела обстоят довольно неплохо – сначала клуб 1:2 уступил «Барселоне», однако впоследствии разгромил бельгийский «Юнион» и португальскую «Бенфику» со счетом 0:7.

Действующие победители Кубка лиги начали выступления на турнире по разгромной победе против «Брэдфорда» на стадии 1/16 финала.

Тоттенхэм

У лондонцев дела немного лучше – после 9-х туров АПЛ клуб имеет на счету 17 очков и занимает 3-ю строчку турнирной таблицы, отставая от лидера на 5 зачетных пунктов. Однако вот в Лиге чемпионов «шпорам» не так повезло – сначала коллектив минимально одолел «Вильярреал», однако впоследствии потерял очки из-за ничьих с «Буде-Глимтом» и «Монако».

В 1/16 Кубка английской лиги «Тоттенхэм» 3:0 разгромил «Донкастер» из Первой лиги Англии.

Личные встречи

В последних пяти матчах между коллективами преимущество имеет «Ньюкасл». «Сороки» за этот отрезок одержали 3 победы, еще 1 матч завершился вничью, а 1 раз победу праздновали «шпоры».

Интересные факты

«Тоттенхэм» забил 17 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.

«Тоттенхэм» не проигрывает на выезде уже в течение 7 игр подряд. На счету команды 4 победы и 3 ничьи.

«Ньюкасл» в свою очередь победил в 4/5 последних домашних поединках.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.76.