Ньюкасл – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 октября в 22:00 матч 1/8 финала Кубка английской лиги
29 октября в 22:00 проходит поединок 1/8 финала Кубка английской лиги.
Ньюкасл принимает Тоттенхэм на новой домашней арене Сент-Джеймс Парк
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
В этот игровой день проходят 5 матчей Кубка. Победители выйдут в четвертьфинал.
Днем ранее в 1/4 финала вышли команды Брентфорд, Фулхэм и Кардифф Сити.
Кубок английской лиги. 1/8 финала
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports+
Встреча пройдет 29 октября в 18:00