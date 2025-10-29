Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Английской лиги
Ньюкасл
29.10.2025 22:00 - : -
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
29 октября 2025, 16:39 | Обновлено 29 октября 2025, 17:00
23
0

Ньюкасл – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 октября в 22:00 матч 1/8 финала Кубка английской лиги

29 октября 2025, 16:39 | Обновлено 29 октября 2025, 17:00
23
0
Ньюкасл – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

29 октября в 22:00 проходит поединок 1/8 финала Кубка английской лиги.

Ньюкасл принимает Тоттенхэм на новой домашней арене Сент-Джеймс Парк

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В этот игровой день проходят 5 матчей Кубка. Победители выйдут в четвертьфинал.

Днем ранее в 1/4 финала вышли команды Брентфорд, Фулхэм и Кардифф Сити.

Кубок английской лиги. 1/8 финала

Ньюкасл – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports+

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Уиком – Фулхэм – 1:1 (пен 4:5). Первый ассист Кевина. Видео голов и обзор
Гримсби – Брентфорд – 0:5. Голепад в Кубке, без Ярмолюка. Видео голов
Кубок лиги 2025/26: Ливерпуль – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч
Тоттенхэм Ньюкасл Кубок английской лиги по футболу Ньюкасл - Тоттенхэм смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Саленко назвал точный счет кубкового матча Динамо – Шахтер
Футбол | 29 октября 2025, 07:24 2
Саленко назвал точный счет кубкового матча Динамо – Шахтер
Саленко назвал точный счет кубкового матча Динамо – Шахтер

Известный в прошлом нападающий спрогнозировал, что в этом поединке будет забито три мяча

Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Футбол | 29 октября 2025, 07:34 0
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер

Встреча пройдет 29 октября в 18:00

Помощник Шовковского рассказал о новой позиции для Ярмоленко
Футбол | 29.10.2025, 17:22
Помощник Шовковского рассказал о новой позиции для Ярмоленко
Помощник Шовковского рассказал о новой позиции для Ярмоленко
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
Футбол | 29.10.2025, 07:51
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
Усиление для Шовковского? Динамо может подписать защитника из Африки
Футбол | 29.10.2025, 15:03
Усиление для Шовковского? Динамо может подписать защитника из Африки
Усиление для Шовковского? Динамо может подписать защитника из Африки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
28.10.2025, 13:27 14
Футбол
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
27.10.2025, 19:20 3
Бокс
Уордли сказал, почему именно он первым победит Усика
Уордли сказал, почему именно он первым победит Усика
28.10.2025, 01:45 8
Бокс
Фабио Уордли выдвинул предложение Усику перед возможным боем
Фабио Уордли выдвинул предложение Усику перед возможным боем
27.10.2025, 21:33 8
Бокс
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
28.10.2025, 15:17 54
Футбол
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
28.10.2025, 08:33 9
Футбол
Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер
Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер
27.10.2025, 22:21 3
Футбол
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
29.10.2025, 08:01 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем