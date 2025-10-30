Кубок английской лиги30 октября 2025, 05:31 |
Ньюкасл – Тоттенхэм – 2:0. Сороки отцепили шпор. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка английской лиги
30 октября 2025, 05:31 |
29 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги.
Ньюкасл обыграл Тоттенхэм (2:0) на стадионе Сент-Джеймс Парк.
Голы у сорок в ворота шпор забили Фабиан Шер и Ник Вольтемаде.
Кубок английской лиги
1/8 финала, 29 октября 2025
Ньюкасл – Тоттенхэм – 2:0
Голы: Шер, 24, Вольтемаде, 50
События матча
50’
ГОЛ ! Мяч забил Ник Вольтемаде (Ньюкасл), асcист Джозеф Уиллок.
24’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Шёр (Ньюкасл), асcист Сандро Тонали.
