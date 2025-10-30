29 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги.

Ньюкасл обыграл Тоттенхэм (2:0) на стадионе Сент-Джеймс Парк.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы у сорок в ворота шпор забили Фабиан Шер и Ник Вольтемаде.

Кубок английской лиги

1/8 финала, 29 октября 2025

Ньюкасл – Тоттенхэм – 2:0

Голы: Шер, 24, Вольтемаде, 50

Видео голов и обзор матча