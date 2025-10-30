Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ньюкасл – Тоттенхэм – 2:0. Сороки отцепили шпор. Видео голов и обзор
Кубок Английской лиги
Ньюкасл
29.10.2025 22:00 – FT 2 : 0
Тоттенхэм
Кубок английской лиги
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка английской лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

29 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги.

Ньюкасл обыграл Тоттенхэм (2:0) на стадионе Сент-Джеймс Парк.

Голы у сорок в ворота шпор забили Фабиан Шер и Ник Вольтемаде.

Кубок английской лиги

1/8 финала, 29 октября 2025

Ньюкасл – Тоттенхэм – 2:0

Голы: Шер, 24, Вольтемаде, 50

Видео голов и обзор матча

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Ник Вольтемаде (Ньюкасл), асcист Джозеф Уиллок.
24’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Шёр (Ньюкасл), асcист Сандро Тонали.
