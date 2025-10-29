ВИДЕО. Положил супергол в девятку. Как Яремчук оформил дубль в Кубке Греции

29 октября форвард сборной Украины Роман Яремчук оформил дубль в футболке греческого клуба Олимпиакос.

Сделал это Роман в кубковом матче против команды Волос. Яремчук поразил ворота соперников в первом тайме, забив два гола за две минуты: на 43-й и 44-й.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вначале украинец отлично сыграл на добивании, а затем пробил издали и попал в девятку, положив супергол. Для Романа эти мячи стали первыми в сезоне 2025/26.

Олимпиакос в итоге победил со счетом 5:0, а Яремчук провел на поле 59 минут.

ГОЛ! Первый гол Яремчука в ворота команды Волос

ГОЛ! Второй гол Яремчука в ворота команды Волос