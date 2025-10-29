Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Положил супергол в девятку. Как Яремчук оформил дубль в Кубке Греции
Греция
29 октября 2025, 20:13 |
746
1

ВИДЕО. Положил супергол в девятку. Как Яремчук оформил дубль в Кубке Греции

Роман забил два гола в матче за Олимпиакос против команды Волос

29 октября 2025, 20:13 |
746
1 Comments
ВИДЕО. Положил супергол в девятку. Как Яремчук оформил дубль в Кубке Греции
ФК Олимпиакос. Роман Яремчук

29 октября форвард сборной Украины Роман Яремчук оформил дубль в футболке греческого клуба Олимпиакос.

Сделал это Роман в кубковом матче против команды Волос. Яремчук поразил ворота соперников в первом тайме, забив два гола за две минуты: на 43-й и 44-й.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вначале украинец отлично сыграл на добивании, а затем пробил издали и попал в девятку, положив супергол. Для Романа эти мячи стали первыми в сезоне 2025/26.

Олимпиакос в итоге победил со счетом 5:0, а Яремчук провел на поле 59 минут.

ГОЛ! Первый гол Яремчука в ворота команды Волос

ГОЛ! Второй гол Яремчука в ворота команды Волос

По теме:
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
ВИДЕО. Динамо перевернуло ход матча с Шахтером. Ярмоленко снова забил!
Олимпиакос выиграл матч Кубка Греции. Яремчук оформил дубль за 2 минуты
видео голов и обзор Роман Яремчук Олимпиакос Пирей Кубок Греции по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Саленко назвал точный счет кубкового матча Динамо – Шахтер
Футбол | 29 октября 2025, 07:24 2
Саленко назвал точный счет кубкового матча Динамо – Шахтер
Саленко назвал точный счет кубкового матча Динамо – Шахтер

Известный в прошлом нападающий спрогнозировал, что в этом поединке будет забито три мяча

ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
Футбол | 29 октября 2025, 07:51 4
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»

Бывший футболист киевского «Динамо» оценил игру Бленуце, Ярмоленко и Попова

ФОТО. Как Герреро забил победный гол для Динамо в Классическом дерби
Футбол | 29.10.2025, 20:07
ФОТО. Как Герреро забил победный гол для Динамо в Классическом дерби
ФОТО. Как Герреро забил победный гол для Динамо в Классическом дерби
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Футбол | 29.10.2025, 19:57
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Футбол | 29.10.2025, 11:17
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Artem_Ponomar
як в старі добрі часи коли виступав в Генті
Ответить
+1
Популярные новости
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
28.10.2025, 07:55 7
Футбол
Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер
Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер
27.10.2025, 22:21 4
Футбол
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
28.10.2025, 09:25
Бокс
Фабио Уордли выдвинул предложение Усику перед возможным боем
Фабио Уордли выдвинул предложение Усику перед возможным боем
27.10.2025, 21:33 8
Бокс
Энрике сделал вывод о Забарном после двух неудачных матчей
Энрике сделал вывод о Забарном после двух неудачных матчей
27.10.2025, 22:11 2
Футбол
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
28.10.2025, 15:17 54
Футбол
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
29.10.2025, 08:01 8
Бокс
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
27.10.2025, 19:20 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем