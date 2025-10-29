ВИДЕО. Положил супергол в девятку. Как Яремчук оформил дубль в Кубке Греции
Роман забил два гола в матче за Олимпиакос против команды Волос
29 октября форвард сборной Украины Роман Яремчук оформил дубль в футболке греческого клуба Олимпиакос.
Сделал это Роман в кубковом матче против команды Волос. Яремчук поразил ворота соперников в первом тайме, забив два гола за две минуты: на 43-й и 44-й.
Вначале украинец отлично сыграл на добивании, а затем пробил издали и попал в девятку, положив супергол. Для Романа эти мячи стали первыми в сезоне 2025/26.
Олимпиакос в итоге победил со счетом 5:0, а Яремчук провел на поле 59 минут.
ГОЛ! Первый гол Яремчука в ворота команды Волос
ГОЛ! Второй гол Яремчука в ворота команды Волос
