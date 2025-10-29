Впервые в сезоне. Две минуты: Яремчук оформил дубль за Олимпиакос в Кубке

Украинский форвард Роман Яремчук оформил дубль за Олимпиакос в первом тайме матча Кубка Греции против команды Волос.

Роман поразил ворота соперников на 43-й и 44-й минутах. Олимпиакос выиграл первую 45-минутку со счетом 4:0.

Помимо Яремчука, за хозяев два гола также забил французский защитник Жулиан Бьянкон.

Для Романа эти голы стали первыми в сезоне 2025/26. В последний раз нападающий сборной Украины отличился в футболке греческого клуба в официальных поединках 17 мая, когда забил ОФИ в финале национального Кубка (2:0).

Олимпиакос и Волос начали встречу третьего тура этапа лиги 29 октября в 17:30 по Киеву на стадионе Караискакис в городе Пирей.