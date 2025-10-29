Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Впервые в сезоне. Две минуты: Яремчук оформил дубль за Олимпиакос в Кубке
Греция
29 октября 2025, 18:22 | Обновлено 29 октября 2025, 18:31
814
0

Впервые в сезоне. Две минуты: Яремчук оформил дубль за Олимпиакос в Кубке

Украинский форвард оформил дубль в первом тайме матча проти команды Волос

29 октября 2025, 18:22 | Обновлено 29 октября 2025, 18:31
814
0
Впервые в сезоне. Две минуты: Яремчук оформил дубль за Олимпиакос в Кубке
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский форвард Роман Яремчук оформил дубль за Олимпиакос в первом тайме матча Кубка Греции против команды Волос.

Роман поразил ворота соперников на 43-й и 44-й минутах. Олимпиакос выиграл первую 45-минутку со счетом 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Помимо Яремчука, за хозяев два гола также забил французский защитник Жулиан Бьянкон.

Для Романа эти голы стали первыми в сезоне 2025/26. В последний раз нападающий сборной Украины отличился в футболке греческого клуба в официальных поединках 17 мая, когда забил ОФИ в финале национального Кубка (2:0).

Олимпиакос и Волос начали встречу третьего тура этапа лиги 29 октября в 17:30 по Киеву на стадионе Караискакис в городе Пирей.

По теме:
Яремчук забил 11-й и 12-й гол за Олимпиакос во всех турнирах
ФОТО. Где отдыхает сын нападающего сборной Украины? Впечатляет
Олимпиакос уверенно одолел АЕК, Яремчук появился на поле во втором тайме
Роман Яремчук Олимпиакос Пирей Кубок Греции по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Футбол | 29 октября 2025, 07:34 0
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер

Встреча пройдет 29 октября в 18:00

ФОТО. Динамо удивило выбором формы на кубковый матч с Шахтером
Футбол | 29 октября 2025, 13:47 5
ФОТО. Динамо удивило выбором формы на кубковый матч с Шахтером
ФОТО. Динамо удивило выбором формы на кубковый матч с Шахтером

Киевляне сыграют в зеленом комплекте

КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
Бокс | 29.10.2025, 08:01
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
Футбол | 29.10.2025, 17:41
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
Бенфика – Тондела. Прогноз и анонс на матч Кубка португальской лиги
Футбол | 29.10.2025, 18:33
Бенфика – Тондела. Прогноз и анонс на матч Кубка португальской лиги
Бенфика – Тондела. Прогноз и анонс на матч Кубка португальской лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
28.10.2025, 15:17 54
Футбол
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
29.10.2025, 05:22 9
Бокс
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
28.10.2025, 17:47 7
Футбол
Борнмут летом продал всю защитную линию, а сейчас разрывает АПЛ
Борнмут летом продал всю защитную линию, а сейчас разрывает АПЛ
28.10.2025, 07:07 12
Футбол
Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер
Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер
27.10.2025, 22:21 3
Футбол
Фабио Уордли выдвинул предложение Усику перед возможным боем
Фабио Уордли выдвинул предложение Усику перед возможным боем
27.10.2025, 21:33 8
Бокс
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
28.10.2025, 13:27 15
Футбол
Александр УСИК: «Царство небесное, брат»
Александр УСИК: «Царство небесное, брат»
28.10.2025, 13:24
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем