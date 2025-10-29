Ингулец одолел Викторию и завоевал путевку в 1/4 финала Кубка Украины

В среду, 29 октября, состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретились «Виктория» Сумы и «Ингулец». Подопечные Василия Кобина одолели соперника со счетом 1:0.

В первом тайме хозяева имели отличную возможность выйти вперед, однако не сумели реализовать пенальти. Полузащитник Руслан Паламар пробил выше ворот.

Во второй половине игры «Ингулец» сумел огорчить соперника в одной из своих атак – после навеса Кристиана Свистуна защитник «Виктории» неудачно сыграл возле собственных ворот и позволил Андрею Меленчуку забить гол.

Команда из Сум пыталась восстановить паритет, регулярно атаковала, но огорчить вратаря гостей так и не получилось. «Ингулец» завоевал путевку в 1/4 финала Кубка Украины.

Кубок Украины, 1/8 финала. 29 октября

Виктория Сумы – Ингулец – 0:1

Гол: Меленчук, 51

Нереализованный пенальти: Паламар, 15 (Виктория)

Видеообзор матча:

Видеозапись матча: