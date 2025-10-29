Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктория – Ингулец – 0:1. Кто не забил пенальти? Видео гола и обзор матча
Кубок Украины
Виктория Сумы
29.10.2025 12:00 – FT 0 : 1
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
29 октября 2025, 15:11 | Обновлено 29 октября 2025, 16:01
897
0

Виктория – Ингулец – 0:1. Кто не забил пенальти? Видео гола и обзор матча

Подопечные Василия Кобина завоевали путевку в 1/4 финала Кубка Украины

29 октября 2025, 15:11 | Обновлено 29 октября 2025, 16:01
897
0
Виктория – Ингулец – 0:1. Кто не забил пенальти? Видео гола и обзор матча
Виктория – Ингулец

В среду, 29 октября представители Первой лиги – «Виктория» Сумы и «Ингулец» – встретились в матче 1/8 финала Кубка Украины. Подопечные Василия Кобина одолели соперника с минимальным счетом 1:0.

Команды сыграли в городе Тростянец на стадионе имени В. Куца. Стартовый свисток главного арбитра Александра Каленова прозвучал в 12:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Автором единственного забитого мяча стал Андрей Меленчук, который воспользовался ошибкой защитников «Виктории» во втором тайме. Стоит отметить, что на 15-й минуте хозяева не реализовали пенальти – Руслан Паламарь пробил выше ворот.

«Ингулец» на стадии 1/32 финала вырвал победу в противостоянии с «Карбоном» (2:1), потом разгромил «Подолье» со счетом 4:1. «Виктория» в предыдущих раундах одолела полтавскую «Ворсклу» (1:0) и киевский «Левый Берег» (1:0).

Кубок Украины, 1/8 финала. 29 октября

Виктория Сумы Ингулец 0:1

Гол: Меленчук, 51

Нереализованный пенальти: Паламар, 15 (Виктория)

Видеообзор матча:

Видеозапись матча:

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Мельничук (Ингулец).
По теме:
БАРТУЛОВИЧ: «Ставим максимальные задания на поединок с Агробизнесом»
Нью-Йорк Сити минимально одолел Шарлотт в первом матче 1/8 финала MLS
ЛНЗ – Рух. Кубок Украины. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Кубок Украины по футболу Виктория Сумы Ингулец видео голов и обзор Василий Кобин пенальти Руслан Паламар
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Футбол | 28 октября 2025, 17:47 7
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины

В четвертьфиналы пробились Чернигов, Буковина и Локомотив

КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
Бокс | 29 октября 2025, 08:01 7
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»

Экс-промоутер против боя с Уордли

Матч возможностей. Шовковский не побеждал Шахтер, Туран – грандов лиги
Футбол | 29.10.2025, 11:00
Матч возможностей. Шовковский не побеждал Шахтер, Туран – грандов лиги
Матч возможностей. Шовковский не побеждал Шахтер, Туран – грандов лиги
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
Футбол | 29.10.2025, 07:51
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
Интер – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 29.10.2025, 14:01
Интер – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Интер – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
28.10.2025, 07:55 7
Футбол
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
29.10.2025, 05:22 9
Бокс
Ямаль принял странное решение после поражения Барселоны от Реала
Ямаль принял странное решение после поражения Барселоны от Реала
27.10.2025, 20:55 2
Футбол
Паркер нашел виновного в поражении от Уордли
Паркер нашел виновного в поражении от Уордли
27.10.2025, 18:33
Бокс
Фабио Уордли выдвинул предложение Усику перед возможным боем
Фабио Уордли выдвинул предложение Усику перед возможным боем
27.10.2025, 21:33 8
Бокс
Борнмут летом продал всю защитную линию, а сейчас разрывает АПЛ
Борнмут летом продал всю защитную линию, а сейчас разрывает АПЛ
28.10.2025, 07:07 12
Футбол
Промоутер: «Я такого еще не видел. Без аматорской карьеры – и на Усика»
Промоутер: «Я такого еще не видел. Без аматорской карьеры – и на Усика»
28.10.2025, 06:10
Бокс
Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер
Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер
27.10.2025, 22:21 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем