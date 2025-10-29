Виктория – Ингулец – 0:1. Кто не забил пенальти? Видео гола и обзор матча
Подопечные Василия Кобина завоевали путевку в 1/4 финала Кубка Украины
В среду, 29 октября представители Первой лиги – «Виктория» Сумы и «Ингулец» – встретились в матче 1/8 финала Кубка Украины. Подопечные Василия Кобина одолели соперника с минимальным счетом 1:0.
Команды сыграли в городе Тростянец на стадионе имени В. Куца. Стартовый свисток главного арбитра Александра Каленова прозвучал в 12:00 по киевскому времени.
Автором единственного забитого мяча стал Андрей Меленчук, который воспользовался ошибкой защитников «Виктории» во втором тайме. Стоит отметить, что на 15-й минуте хозяева не реализовали пенальти – Руслан Паламарь пробил выше ворот.
«Ингулец» на стадии 1/32 финала вырвал победу в противостоянии с «Карбоном» (2:1), потом разгромил «Подолье» со счетом 4:1. «Виктория» в предыдущих раундах одолела полтавскую «Ворсклу» (1:0) и киевский «Левый Берег» (1:0).
Кубок Украины, 1/8 финала. 29 октября
Виктория Сумы – Ингулец – 0:1
Гол: Меленчук, 51
Нереализованный пенальти: Паламар, 15 (Виктория)
Видеообзор матча:
Видеозапись матча:
События матча
