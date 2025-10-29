Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «У нас какое-то фатальное невезение»

В матче 1/8 финала Кубка Украины «Виктория» Сумы со счетом 0:1 уступила «Ингульцу», не забив при этом пенальти. Итог матча подвел главный тренер «Виктории» Анатолий Бессмертный.

«Я слышу с начала сезона, что мы неплохо играем, но нет результата. Игрой команды я доволен, но недоволен результатом, и здесь ничего не поделаешь. Какое-то роковое невезение. Очень многое создаем моментов, очень много возможностей для взятия ворот, но не забиваем, а пропускаем.

Третий нереализованный пенальти в сезоне? Мы были уверены, что у нас есть пенальтист. Наверное, это большое желание выиграть лишает хладнокровия.

Задание на сезон? Сейчас нам нужно выживать, потому что мы не очень высоко в турнирной таблице. Надо к каждому матчу относиться с профессионализмом, выигрывать. Главное – у команды есть игра. Игра есть – придет результат. Главное, чтобы ребята правильно это понимали», – сказал Анатолий Бессмертный.