Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «У нас какое-то фатальное невезение»
Виктория Сумы
29.10.2025 12:00 – FT 0 : 1
Ингулец
29 октября 2025, 19:27
Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «У нас какое-то фатальное невезение»

Главный тренер «Виктории» прокомментировал поражение в матче с «Ингульцом»

Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «У нас какое-то фатальное невезение»
ФК Виктория Сумы. Анатолий Бессмертный

В матче 1/8 финала Кубка Украины «Виктория» Сумы со счетом 0:1 уступила «Ингульцу», не забив при этом пенальти. Итог матча подвел главный тренер «Виктории» Анатолий Бессмертный.

«Я слышу с начала сезона, что мы неплохо играем, но нет результата. Игрой команды я доволен, но недоволен результатом, и здесь ничего не поделаешь. Какое-то роковое невезение. Очень многое создаем моментов, очень много возможностей для взятия ворот, но не забиваем, а пропускаем.

Третий нереализованный пенальти в сезоне? Мы были уверены, что у нас есть пенальтист. Наверное, это большое желание выиграть лишает хладнокровия.

Задание на сезон? Сейчас нам нужно выживать, потому что мы не очень высоко в турнирной таблице. Надо к каждому матчу относиться с профессионализмом, выигрывать. Главное – у команды есть игра. Игра есть – придет результат. Главное, чтобы ребята правильно это понимали», – сказал Анатолий Бессмертный.

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Мельничук (Ингулец).
Кубок Украины по футболу пенальти Виктория Сумы Ингулец Анатолий Бессмертный
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
