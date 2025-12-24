Украина. Премьер лига24 декабря 2025, 02:43 | Обновлено 24 декабря 2025, 02:58
Есть эффективная система. Команда Полтава не полетит в Турцию на сборы
Президент клуба Сергей Иващенко рассказал о планах на зимнее межсезонье
24 декабря 2025, 02:43 | Обновлено 24 декабря 2025, 02:58
Президент и владелец клуба Полтава Сергей Иващенко рассказал, где его команда проведет зимние учебно-тренировочные сборы:
«В Турцию не полетим. У нас, на самом деле, давно отработана системаУТЗ, доказывающая свою эффективность. Это дело рук покойного Владимира Анатольевича Сысенко.
Первый этап подготовки состоится в Полтаве. Уже запланировано два спарринга: с Тростянцем (Вторая лига) и Ингульцем (Первая лига). Оба матча сыграем в январе. Хотели с Ворсклой, но не совпадают у нас циклы подготовки».
