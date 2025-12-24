Есть эффективная система. Команда Полтава не полетит в Турцию на сборы

Президент и владелец клуба Полтава Сергей Иващенко рассказал, где его команда проведет зимние учебно-тренировочные сборы:

«В Турцию не полетим. У нас, на самом деле, давно отработана системаУТЗ, доказывающая свою эффективность. Это дело рук покойного Владимира Анатольевича Сысенко.

Первый этап подготовки состоится в Полтаве. Уже запланировано два спарринга: с Тростянцем (Вторая лига) и Ингульцем (Первая лига). Оба матча сыграем в январе. Хотели с Ворсклой, но не совпадают у нас циклы подготовки».