ВИДЕО. Перед матчем Полтавы и Руха на поле вышел новый защитник с 4 лапами

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
14 декабря 2025, 20:34 | Обновлено 14 декабря 2025, 20:37
Матч 16-го тура УПЛ прошел в снежных условиях в Кропивницком

УПЛ

Полтава и львовский Рух провели матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги.

Команды встретились в Кропивницком на стадионе «Зирка».

Матч 16-го тура УПЛ прошел в снежных условиях в Кропивницком, и зрители увидели курьезную ситуацию.

Перед матчем Полтавы и Руха на поле вышел новый защитник с 4 лапами.

Игра завершилась победой львовской команды со счетом 2:1.

Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
