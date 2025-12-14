ВИДЕО. Перед матчем Полтавы и Руха на поле вышел новый защитник с 4 лапами

Полтава и львовский Рух провели матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги.

Команды встретились в Кропивницком на стадионе «Зирка».

Матч 16-го тура УПЛ прошел в снежных условиях в Кропивницком, и зрители увидели курьезную ситуацию.

Перед матчем Полтавы и Руха на поле вышел новый защитник с 4 лапами.

Игра завершилась победой львовской команды со счетом 2:1.

