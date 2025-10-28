Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктория – Ингулец. 1/8 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE
Кубок Украины
28 октября 2025, 15:11 |
69
0

Виктория – Ингулец. 1/8 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE

Команды сыграют на стадионе имени В. Куца 29 октября в 12:00 по киевскому времени

28 октября 2025, 15:11 |
69
0
Виктория – Ингулец. 1/8 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE
ФК Виктория Сумы

Во среду, 29 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Виктория» Сумы и «Ингулец».

Команды сыграют в городе Тростянец на стадионе имени В. Куца. Стартовый свисток главного арбитра Александра Каленова прозвучит в 12:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Виктория» одолела на предыдущих стадиях полтавскую «Ворсклу» (1:0) и киевский «Левый Берег» (1:0). «Ингулец» вырвал победу в противостоянии с «Карбоном» (2:1) и разгромил «Подолье» со счетом 4:1.

Видеотрансляцию матча 1/8 финала Кубка Украины можно просмотреть онлайн на Youtube-канале УПЛ ТБ.

Виктория – Ингулец. 1/8 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

(плеер будет добавлен позже)

По теме:
Коуч ФК Лесное – о вылете из Кубка Украины: «Бог все видит»
Тренер ФК Лесное: «Мы не понимаем, что будет дальше»
Буковина – Нива Т. 1/8 финала Кубка Украины. Видео голов (обновляется)
Кубок Украины по футболу Виктория Сумы Ингулец смотреть онлайн
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Он ничего не делал. В Реале отреагировали на удаление Лунина в Эль Класико
Футбол | 28 октября 2025, 14:29 0
Он ничего не делал. В Реале отреагировали на удаление Лунина в Эль Класико
Он ничего не делал. В Реале отреагировали на удаление Лунина в Эль Класико

В мадридском клубе удивлены решению арбитра

Борнмут летом продал всю защитную линию, а сейчас разрывает АПЛ
Футбол | 28 октября 2025, 07:07 11
Борнмут летом продал всю защитную линию, а сейчас разрывает АПЛ
Борнмут летом продал всю защитную линию, а сейчас разрывает АПЛ

Выше команды Андони Ираолы в турнирной таблице только «Арсенал»

САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
Футбол | 28.10.2025, 11:12
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Футбол | 28.10.2025, 07:55
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
ЯРМОЛЕНКО о конфликте с Шовковским: «На камеру говорить не буду»
Футбол | 27.10.2025, 16:59
ЯРМОЛЕНКО о конфликте с Шовковским: «На камеру говорить не буду»
ЯРМОЛЕНКО о конфликте с Шовковским: «На камеру говорить не буду»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб получил техническое поражение от КДК УАФ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб получил техническое поражение от КДК УАФ
27.10.2025, 09:15
Футбол
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
26.10.2025, 08:55 23
Футбол
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
27.10.2025, 07:31 6
Бокс
Арда ТУРАН: «Этот футболист – будущее сборной Украины»
Арда ТУРАН: «Этот футболист – будущее сборной Украины»
27.10.2025, 04:42 1
Футбол
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
27.10.2025, 07:59 8
Бокс
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
27.10.2025, 06:05 10
Снукер
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
26.10.2025, 15:34 2
Бокс
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
27.10.2025, 07:52 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем