Виктория – Ингулец. 1/8 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE

Команды сыграют на стадионе имени В. Куца 29 октября в 12:00 по киевскому времени
Во среду, 29 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Виктория» Сумы и «Ингулец».
Команды сыграют в городе Тростянец на стадионе имени В. Куца. Стартовый свисток главного арбитра Александра Каленова прозвучит в 12:00 по киевскому времени.
«Виктория» одолела на предыдущих стадиях полтавскую «Ворсклу» (1:0) и киевский «Левый Берег» (1:0). «Ингулец» вырвал победу в противостоянии с «Карбоном» (2:1) и разгромил «Подолье» со счетом 4:1.
Видеотрансляцию матча 1/8 финала Кубка Украины можно просмотреть онлайн на Youtube-канале УПЛ ТБ.
