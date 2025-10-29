Виктория – Ингулец. Прогноз и анонс матча Кубка Украины
Матч начнется 29 октября в 12:00 по Киеву
В среду, 29 сентября состоится поединок 1/8 финала Кубка Украины между сумской «Викторией» и «Ингульцем». По киевскому времени игра начнется в 12:00.
Виктория Сумы
В первой лиге этого сезона коллектив показывает достаточно привычные для себя результаты. После 13 туров «Виктория» имеет на счету 15 очков и занимает 8-е место турнирной таблицы. От зоны переходных игр на вылет команду отделяет 5 зачетных пунктов, а от топ-4 – 9.
В Кубке Украины сумчане минимально одолели «Воркслу» и «Левый Берег», благодаря чему и квалифицировались в 1/8 финала.
Ингулец
Петровский коллектив сейчас находится в отличной форме. За 13 игр Первой лиги команде удалось набрать 28 очков, позволяющих ей занимать 3-ю строчку турнирной таблицы. От 2-го места, которое сейчас занимает «Черноморец», клуб отделяет только 3 зачетных пункта. А вот конкурент с 5-й строчки, «Левый Берег», отстает от «Ингульца» на 5 баллов.
В 1/32 финала Кубка Украины петровцы 1:2 одолели любительский «Карбон», а в следующем раунде разгромили «Подолье» со счетом 1:4.
Личные встречи
Клубы за историю встречались между собой 4 раза (в том числе 1 в этом сезоне). Трижды побеждал «Ингулец» (2 раза в Первой лиге 2023/24 и 1 раз в текущем розыгрыше), а 1 победу праздновала «Виктория» (произошло это в 1/32 финала Кубка Украины 2023/24).
Интересные факты
- Выигрышная серия «Ингульца» длится уже 5 матчей подряд.
- «Ингулец» забил 26 голов в текущем сезоне Первой лиги – 2-й лучший результат среди всех команд.
- В последних 6 домашних поединках «Виктория» потерпела только 1 поражение. Также команда одержала 4 победы и 1 раз сыграла вничью.
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.57.
12:00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В четвертьфиналы пробились Чернигов, Буковина и Локомотив
Анатолий Трубин и Георгий Судаков помогут национальной команде в матчах с Исландией и Францией