Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Виктория – Ингулец. Прогноз и анонс матча Кубка Украины

Матч начнется 29 октября в 12:00 по Киеву

ФК Виктория

В среду, 29 сентября состоится поединок 1/8 финала Кубка Украины между сумской «Викторией» и «Ингульцем». По киевскому времени игра начнется в 12:00.

Виктория Сумы

В первой лиге этого сезона коллектив показывает достаточно привычные для себя результаты. После 13 туров «Виктория» имеет на счету 15 очков и занимает 8-е место турнирной таблицы. От зоны переходных игр на вылет команду отделяет 5 зачетных пунктов, а от топ-4 – 9.

В Кубке Украины сумчане минимально одолели «Воркслу» и «Левый Берег», благодаря чему и квалифицировались в 1/8 финала.

Ингулец

Петровский коллектив сейчас находится в отличной форме. За 13 игр Первой лиги команде удалось набрать 28 очков, позволяющих ей занимать 3-ю строчку турнирной таблицы. От 2-го места, которое сейчас занимает «Черноморец», клуб отделяет только 3 зачетных пункта. А вот конкурент с 5-й строчки, «Левый Берег», отстает от «Ингульца» на 5 баллов.

В 1/32 финала Кубка Украины петровцы 1:2 одолели любительский «Карбон», а в следующем раунде разгромили «Подолье» со счетом 1:4.

Личные встречи

Клубы за историю встречались между собой 4 раза (в том числе 1 в этом сезоне). Трижды побеждал «Ингулец» (2 раза в Первой лиге 2023/24 и 1 раз в текущем розыгрыше), а 1 победу праздновала «Виктория» (произошло это в 1/32 финала Кубка Украины 2023/24).

Интересные факты

  • Выигрышная серия «Ингульца» длится уже 5 матчей подряд.
  • «Ингулец» забил 26 голов в текущем сезоне Первой лиги – 2-й лучший результат среди всех команд.
  • В последних 6 домашних поединках «Виктория» потерпела только 1 поражение. Также команда одержала 4 победы и 1 раз сыграла вничью.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.57.

Виктория Сумы
29 октября 2025 -
12:00
Ингулец
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
