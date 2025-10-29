Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Волевая победа в Кубке лиги. Ман Сити дожал Суонси и вышел в 1/4 финала
Кубок Английской лиги
Суонси
29.10.2025 21:45 – FT 1 : 3
Манчестер Сити
Англия
29 октября 2025, 23:49 | Обновлено 30 октября 2025, 00:10
Волевая победа в Кубке лиги. Ман Сити дожал Суонси и вышел в 1/4 финала

Голы у победителей забили Жереми Доку, Омар Мармуш и Райан Шерки

Getty Images/Global Images Ukraine

29 октября 2025 года в Суонси состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги.

Местный клуб «Суонси» принимал «Манчестер Сити», и поединок был напряженным.

В дебюте игры Гонсало Франко вывел хозяев поля вперед, однако далее за победителей забили Жереми Доку, Омар Мармуш и Райан Шерки.

Ман Сити одержали победу со счетом 3:1 и получил путевку в четвертьфинал турнира.

1/8 финала, 29 октября 2025

Суонси – Манчестер Сити – 1:3

Голы: Франко, 12 – Доку, 39 Мармуш, 77 Шерки, 90+3

Жереми Доку Райан Шерки Омар Мармуш Манчестер Сити Суонси Кубок английской лиги по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
