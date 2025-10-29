Волевая победа в Кубке лиги. Ман Сити дожал Суонси и вышел в 1/4 финала

29 октября 2025 года в Суонси состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги.

Местный клуб «Суонси» принимал «Манчестер Сити», и поединок был напряженным.

В дебюте игры Гонсало Франко вывел хозяев поля вперед, однако далее за победителей забили Жереми Доку, Омар Мармуш и Райан Шерки.

Ман Сити одержали победу со счетом 3:1 и получил путевку в четвертьфинал турнира.

Кубок английской лиги

1/8 финала, 29 октября 2025

Суонси – Манчестер Сити – 1:3

Голы: Франко, 12 – Доку, 39 Мармуш, 77 Шерки, 90+3

