Волевая победа в Кубке лиги. Ман Сити дожал Суонси и вышел в 1/4 финала
Голы у победителей забили Жереми Доку, Омар Мармуш и Райан Шерки
29 октября 2025 года в Суонси состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги.
Местный клуб «Суонси» принимал «Манчестер Сити», и поединок был напряженным.
В дебюте игры Гонсало Франко вывел хозяев поля вперед, однако далее за победителей забили Жереми Доку, Омар Мармуш и Райан Шерки.
Ман Сити одержали победу со счетом 3:1 и получил путевку в четвертьфинал турнира.
Кубок английской лиги
1/8 финала, 29 октября 2025
Суонси – Манчестер Сити – 1:3
Голы: Франко, 12 – Доку, 39 Мармуш, 77 Шерки, 90+3
