Кубок Английской лиги
Суонси
29.10.2025 21:45 - : -
Манчестер Сити
Англия
28 октября 2025, 16:11 | Обновлено 28 октября 2025, 16:12
Суонси – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 октября в 21:45 матч Кубка английской лиги

Суонси – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Манчестер Сити

В среду, 29 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Суонси» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в свободном городе Суонси на стадионе «Суонси».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Суонси – Манчестер Сити
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
