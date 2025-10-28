В среду, 29 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Суонси» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в свободном городе Суонси на стадионе «Суонси».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.