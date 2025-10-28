29.10.2025 21:45 - : -
Англия28 октября 2025, 16:11 | Обновлено 28 октября 2025, 16:12
Суонси – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 октября в 21:45 матч Кубка английской лиги
В среду, 29 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Суонси» и «Манчестер Сити».
Игра пройдет в свободном городе Суонси на стадионе «Суонси».
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
