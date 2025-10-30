29 октября в Суонси состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги.

«Суонси» уступил «Манчестер Сити» со счетом 1:3. Горожане вышли в четвертьфинал.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В дебюте игры Гонсало Франко вывел хозяев поля вперед невероятным дальним ударом в девятку.

Однако далее у гостей забили Жереми Доку, Омар Мармуш и Райан Шерки.

Кубок английской лиги

1/8 финала, 29 октября 2025

Суонси – Манчестер Сити – 1:3

Голы: Франко, 12 – Доку, 39, Мармуш, 77, Шерки, 90+3

Видео голов и обзор матча