Суонси – Ман Сити – 1:3. Лучший гол сезона в девятку. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка английской лиги
29 октября в Суонси состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги.
«Суонси» уступил «Манчестер Сити» со счетом 1:3. Горожане вышли в четвертьфинал.
В дебюте игры Гонсало Франко вывел хозяев поля вперед невероятным дальним ударом в девятку.
Однако далее у гостей забили Жереми Доку, Омар Мармуш и Райан Шерки.
Кубок английской лиги
1/8 финала, 29 октября 2025
Суонси – Манчестер Сити – 1:3
Голы: Франко, 12 – Доку, 39, Мармуш, 77, Шерки, 90+3
Видео голов и обзор матча
События матча
