  4. Суонси – Ман Сити – 1:3. Лучший гол сезона в девятку. Видео голов и обзор
Кубок Английской лиги
Суонси
29.10.2025 21:45 – FT 1 : 3
Манчестер Сити
Кубок английской лиги
30 октября 2025, 05:17 | Обновлено 30 октября 2025, 05:23
70
0

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка английской лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

29 октября в Суонси состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги.

«Суонси» уступил «Манчестер Сити» со счетом 1:3. Горожане вышли в четвертьфинал.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В дебюте игры Гонсало Франко вывел хозяев поля вперед невероятным дальним ударом в девятку.

Однако далее у гостей забили Жереми Доку, Омар Мармуш и Райан Шерки.

Кубок английской лиги

1/8 финала, 29 октября 2025

Суонси – Манчестер Сити – 1:3

Голы: Франко, 12 – Доку, 39, Мармуш, 77, Шерки, 90+3

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Райан Шерки (Манчестер Сити), асcист Йошко Гвардиол.
77’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Манчестер Сити), асcист Райан Шерки.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Доку (Манчестер Сити).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Франко (Суонси), асcист Josh Key.
