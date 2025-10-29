Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ПСЖ сенсационно потерял очки от аутсайдера. Забарный снова получил карточку
29 октября 2025, 22:03 | Обновлено 29 октября 2025, 23:27
4

ПСЖ сенсационно потерял очки от аутсайдера. Забарный снова получил карточку

Парижане не сумели обыграть «Лорьян»

29 октября 2025, 22:03 | Обновлено 29 октября 2025, 23:27
4 Comments
ПСЖ сенсационно потерял очки от аутсайдера. Забарный снова получил карточку
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В среду, 29 октября, прошел матч 10-го тура французской Лиги 1, в котором сыграли «Лорьян» и «ПСЖ».

Игра прошла на стадионе «Стад дю Мустуар», который находится во французском городе Лорьян.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Хозяева неожиданно отобрали очки у парижан. Открыл счет в матче Нуну Мендеш на 49-й минуте, но хозяева забили уже через две минуты – гол в активе Игоря Силвы.

Илья Забарный вышел в стартовом составе парижан и отыграл весь матч, получив желтую карточку на 68-й минуте.

Лига 1. 10-й тур, 29 октября.

Лорьян – ПСЖ – 1:1
Голы: Силва, 51 – Мендеш, 49.

Гавр – Брест – 1:0
Гол: Санганте, 73.

Мец – Ланс – 2:0
Голы: Эн, 87 (п), 90+1.

Ницца – Лилль – 2:0
Голы: Дио, 29 (п), Янссон, 88.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛИГИ 1

Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, где произошла большая сенсация
Лучший во всей Европе. Забарный возглавил рейтинг по важному показателю
Луис Энрике решил, будет ли играть Забарный. Состав ПСЖ на матч Лиги 1
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
