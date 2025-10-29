ПСЖ сенсационно потерял очки от аутсайдера. Забарный снова получил карточку
Парижане не сумели обыграть «Лорьян»
В среду, 29 октября, прошел матч 10-го тура французской Лиги 1, в котором сыграли «Лорьян» и «ПСЖ».
Игра прошла на стадионе «Стад дю Мустуар», который находится во французском городе Лорьян.
Хозяева неожиданно отобрали очки у парижан. Открыл счет в матче Нуну Мендеш на 49-й минуте, но хозяева забили уже через две минуты – гол в активе Игоря Силвы.
Илья Забарный вышел в стартовом составе парижан и отыграл весь матч, получив желтую карточку на 68-й минуте.
Лига 1. 10-й тур, 29 октября.
Лорьян – ПСЖ – 1:1
Голы: Силва, 51 – Мендеш, 49.
Гавр – Брест – 1:0
Гол: Санганте, 73.
Мец – Ланс – 2:0
Голы: Эн, 87 (п), 90+1.
Ницца – Лилль – 2:0
Голы: Дио, 29 (п), Янссон, 88.
⌛️ It ends in a draw against Lorient.— Paris Saint-Germain (@PSG_English) October 29, 2025
🔜 See you this Saturday at the Parc!#FCLPSG I @Ligue1_ENG pic.twitter.com/JPp1h2WAGt
