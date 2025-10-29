Арсенал одолел Брайтон и оформил выход в четвертьфинал Кубка лиги
Лондонцы победили «чаек» со счетом 2:0
В среду, 29 октября, прошел матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором сыграли «Арсенал» и «Брайтон».
Игра прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Лондонцы обыграли соперника со счетом 2:0 и оформили выход в четвертьфинал турнира.
Голы за лондонцев сегодня забивали Итан Нванери и Букайо Сака.
Подопечные Артеты продолжают борьбу за Кубок Лиги, который команда еще не выигрывала в XXI веке.
Кубок английской лиги. 1/8 финала, 29 октября.
Арсенал – Брайтон – 2:0
Голы: Нванери, 58, Сака, 76.
