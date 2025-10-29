В среду, 29 октября, прошел матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором сыграли «Арсенал» и «Брайтон».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Лондонцы обыграли соперника со счетом 2:0 и оформили выход в четвертьфинал турнира.

Голы за лондонцев сегодня забивали Итан Нванери и Букайо Сака.

Подопечные Артеты продолжают борьбу за Кубок Лиги, который команда еще не выигрывала в XXI веке.

Кубок английской лиги. 1/8 финала, 29 октября.

Арсенал – Брайтон – 2:0

Голы: Нванери, 58, Сака, 76.