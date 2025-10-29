Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал одолел Брайтон и оформил выход в четвертьфинал Кубка лиги
Кубок Английской лиги
Арсенал
29.10.2025 21:45 – FT 2 : 0
Брайтон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
29 октября 2025, 23:40 |
107
0

Арсенал одолел Брайтон и оформил выход в четвертьфинал Кубка лиги

Лондонцы победили «чаек» со счетом 2:0

29 октября 2025, 23:40 |
107
0
Арсенал одолел Брайтон и оформил выход в четвертьфинал Кубка лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал – Брайтон

В среду, 29 октября, прошел матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором сыграли «Арсенал» и «Брайтон».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Лондонцы обыграли соперника со счетом 2:0 и оформили выход в четвертьфинал турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Голы за лондонцев сегодня забивали Итан Нванери и Букайо Сака.

Подопечные Артеты продолжают борьбу за Кубок Лиги, который команда еще не выигрывала в XXI веке.

Кубок английской лиги. 1/8 финала, 29 октября.

Арсенал – Брайтон – 2:0

Голы: Нванери, 58, Сака, 76.

По теме:
С кем сыграют Ман Сити и Арсенал? Жеребьевка Кубка лиги: пары 1/4 финала
Сороки летят в четвертьфинал. Ньюкасл переиграл Тоттенхем в Кубке лиги
Волевая победа в Кубке лиги. Ман Сити дожал Суонси и вышел в 1/4 финала
Итан Нванери Букайо Сака Арсенал Лондон Брайтон Кубок английской лиги по футболу Арсенал - Брайтон
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
Футбол | 29 октября 2025, 07:51 5
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»

Бывший футболист киевского «Динамо» оценил игру Бленуце, Ярмоленко и Попова

ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина
Футбол | 29 октября 2025, 20:14 16
ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина
ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина

Динамо удалось обыграть Шахтер

Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
Футбол | 29.10.2025, 08:44
Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Футбол | 29.10.2025, 07:34
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
В Испании вынесли вердикт Лунину после матча Реал – Барселона
Футбол | 30.10.2025, 00:23
В Испании вынесли вердикт Лунину после матча Реал – Барселона
В Испании вынесли вердикт Лунину после матча Реал – Барселона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
29.10.2025, 11:17 1
Футбол
Решение Реброва. Два легионера получили вызов в сборную Украины
Решение Реброва. Два легионера получили вызов в сборную Украины
28.10.2025, 18:07 4
Футбол
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
28.10.2025, 08:33 9
Футбол
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
28.10.2025, 17:47 8
Футбол
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
29.10.2025, 17:41 3
Футбол
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
28.10.2025, 07:55 7
Футбол
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
29.10.2025, 08:01 8
Бокс
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
29.10.2025, 05:22 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем