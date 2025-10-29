Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Брайтон. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги
Кубок Английской лиги
Арсенал
29.10.2025 21:45 - : -
Брайтон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
29 октября 2025, 13:23 |
239
0

Арсенал – Брайтон. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги

Матч начнется 29 октября в 21:45 по Киеву

29 октября 2025, 13:23 |
239
0
Арсенал – Брайтон. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги
ФК Арсенал

В среду, 29 октября, состоится поединок 1/8 финала Кубка английской лиги между «Арсеналом» и «Брайтоном». По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Арсенал

«Канониры» действительно находятся в невероятной форме этого сезона. За 9 поединков Премьер-лиги клуб набрал уже 22 очка, позволяющих ему занимать 1-е место турнирной таблицы. Отрыв от ближайшего конкурента на данный момент составляет уже 4 зачетных пункта. В Лиге чемпионов англичане уверенно обыграли «Атлетик Бильбао», «Атлетико Мадрид» и «Олимпиакос» с общим счетом 8:0 – это позволяет клубу занимать 4-е место таблицы турнира на данный момент.

Путь в Кубке лиги лондонцы начали с 1/16 финала, где со счетом 2:0 обыграли «Порт Вейл».

Брайтон

Достаточно нестабильно выглядит «Брайтон» в текущем сезоне. После 9 туров Премьер-лиги клуб имеет на счету всего 12 баллов и занимает 13 место турнирной таблицы. Однако отрыв от топ-5 не так уж велик — всего 4 очка.

В 1/32 финала Кубка английской лиги «чайки» 6:0 разгромили «Оксфорд», а в следующем раунде с таким же счетом победили «Барнсли».

Личные встречи

В последних пяти официальных играх между командами небольшое преимущество имеет «Арсенал». На счету «канониров» 2 победы, еще 2 игры завершились вничью, а в 1 матче победу праздновал «Брайтон».

Интересные факты

  • «Арсенал» сохранил ворота сухими в каждом из последних пяти поединков.
  • В 7/8 последних матчах «Брайтона» забивали обе команды.
  • «Арсенал» не проиграл ни одного из 7 домашних поединков этого сезона. На счету команды 6 побед и 1 ничья.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.63.

Прогноз Sport.ua
Арсенал
29 октября 2025 -
21:45
Брайтон
Тотал больше 2.5 1.63 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Лорьян – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Бенфика – Тондела. Прогноз и анонс на матч Кубка португальской лиги
Интер – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Арсенал Лондон Брайтон прогнозы прогнозы на футбол Кубок английской лиги по футболу Арсенал - Брайтон
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Футбол | 28 октября 2025, 22:45 6
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5

Подопечные Мичела добыли непростую победу над Констанцией, Крапивцов пропустил два гола

Саленко назвал точный счет кубкового матча Динамо – Шахтер
Футбол | 29 октября 2025, 07:24 2
Саленко назвал точный счет кубкового матча Динамо – Шахтер
Саленко назвал точный счет кубкового матча Динамо – Шахтер

Известный в прошлом нападающий спрогнозировал, что в этом поединке будет забито три мяча

Решение Реброва. Два легионера получили вызов в сборную Украины
Футбол | 28.10.2025, 18:07
Решение Реброва. Два легионера получили вызов в сборную Украины
Решение Реброва. Два легионера получили вызов в сборную Украины
ФОТО. Украинский клуб будет судиться с Бурбасом. Уже подали иск
Футбол | 29.10.2025, 13:17
ФОТО. Украинский клуб будет судиться с Бурбасом. Уже подали иск
ФОТО. Украинский клуб будет судиться с Бурбасом. Уже подали иск
Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 29.10.2025, 09:17
Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Украины
Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб получил техническое поражение от КДК УАФ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб получил техническое поражение от КДК УАФ
27.10.2025, 09:15
Футбол
Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико
Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико
27.10.2025, 19:01
Футбол
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
27.10.2025, 08:05 1
Бокс
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
28.10.2025, 17:47 7
Футбол
Паркер нашел виновного в поражении от Уордли
Паркер нашел виновного в поражении от Уордли
27.10.2025, 18:33
Бокс
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
29.10.2025, 05:22 9
Бокс
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
28.10.2025, 08:33 9
Футбол
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
27.10.2025, 12:39 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем