В среду, 29 октября, состоится поединок 1/8 финала Кубка английской лиги между «Арсеналом» и «Брайтоном». По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Арсенал

«Канониры» действительно находятся в невероятной форме этого сезона. За 9 поединков Премьер-лиги клуб набрал уже 22 очка, позволяющих ему занимать 1-е место турнирной таблицы. Отрыв от ближайшего конкурента на данный момент составляет уже 4 зачетных пункта. В Лиге чемпионов англичане уверенно обыграли «Атлетик Бильбао», «Атлетико Мадрид» и «Олимпиакос» с общим счетом 8:0 – это позволяет клубу занимать 4-е место таблицы турнира на данный момент.

Путь в Кубке лиги лондонцы начали с 1/16 финала, где со счетом 2:0 обыграли «Порт Вейл».

Брайтон

Достаточно нестабильно выглядит «Брайтон» в текущем сезоне. После 9 туров Премьер-лиги клуб имеет на счету всего 12 баллов и занимает 13 место турнирной таблицы. Однако отрыв от топ-5 не так уж велик — всего 4 очка.

В 1/32 финала Кубка английской лиги «чайки» 6:0 разгромили «Оксфорд», а в следующем раунде с таким же счетом победили «Барнсли».

Личные встречи

В последних пяти официальных играх между командами небольшое преимущество имеет «Арсенал». На счету «канониров» 2 победы, еще 2 игры завершились вничью, а в 1 матче победу праздновал «Брайтон».

Интересные факты

«Арсенал» сохранил ворота сухими в каждом из последних пяти поединков.

В 7/8 последних матчах «Брайтона» забивали обе команды.

«Арсенал» не проиграл ни одного из 7 домашних поединков этого сезона. На счету команды 6 побед и 1 ничья.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.63.