Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Арсенал – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Английской лиги
Арсенал
29.10.2025 21:45 - : -
Брайтон
Англия
28 октября 2025, 15:40 | Обновлено 28 октября 2025, 16:01
Арсенал – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 октября в 21:45 матч Кубка английской лиги

Арсенал – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Арсенал

В среду, 29 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Брайтон».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Арсенал Лондон Брайтон Александр Зинченко смотреть онлайн Арсенал - Брайтон Кубок английской лиги по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
