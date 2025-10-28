Англия28 октября 2025, 15:40 | Обновлено 28 октября 2025, 16:01
Арсенал – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 октября в 21:45 матч Кубка английской лиги
В среду, 29 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Брайтон».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
