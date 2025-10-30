29 октября лондонский Арсенал одолел Брайтон и вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги 2025/26.

Канониры переиграли соперников со счетом 2:0 на стадионе Эмирейтс в столице Англии.

Голами за подопечных Микеля Артеты отличились Итан Нванери и Букайо Сака. Следующим соперником Арсенала будет Кристал Пэлас, который выбил Ливерпуль.

Кубок английской лиги 2025/26. 1/8 финала, 29 октября

Арсенал – Брайтон – 2:0

Голы: Нванери, 57, Сака, 76

Видеообзор матча