  4. Криптонит Слота. Кристал Пэлас на Энфилде уничтожил Ливерпуль в Кубке лиги
Кубок Английской лиги
Ливерпуль
29.10.2025 21:45 – FT 0 : 3
Кристал Пэлас
Кубок английской лиги
Криптонит Слота. Кристал Пэлас на Энфилде уничтожил Ливерпуль в Кубке лиги

Орлы выиграли матч 1/8 финала со счетом 3:0 и выбили мерсисайдцев из турнира

Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Кристал Пэлас нанес поражение Ливерпулю в матче 1/8 финала Кубка английской лиги 2025/26.

Встреча, которая прошла на домашнем стадионе мерсисайдцев под названием Энфилд, завершилась победой орлов со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в первом тайме оформил Исмаила Сарр. Жирную точку на 88-й минуте поставил Ереми Пино.

Хозяева доигрывали в меньшинстве после прямой красной карточки для хавбека Амара Налло.

Кристал Пэлас и Ливерпуль провели третье очное противостояние в этом сезоне. Орлы в третий раз одолели оппонентов. 10 августа Пэлас справился с Ливерпулем в поединке за Суперкубок Англии (2:2, пен. 3:2), а 27 сентября обыграл в шестом туре АПЛ 2:1.

Подопечные Арне Слота проиграли шесть из последних семи матчей. А на внутренней арене они в последний раз побеждали больше месяца назад, когда одолели Саутгемптон в Кубке лиги. Следующие три матча Ливерпуля: Астон Вилла (АПЛ, дома), Реал Мадрид (Лига чемпионов, выезд), Манчестер Сити (АПЛ, выезд).

Кубок английской лиги 2025/26. 1/8 финала, 29 октября

Ливерпуль – Кристал Пэлас – 0:3

Голы: Сарр, 41, 45, Пино, 88

Ливерпуль: Фредди Вудман, Ватару Эндо, Эндрю Робертсон (Уэллити Лакки, 67), Джозеф Гомес, Милош Керкез, Калвин Рэмзи, Алексис Мак Аллистер (Амара Налло, 67), Трей Ньони, Киран Моррисон (Кайде Гордон, 67) 86), Федерико Кьеза

Кристал Пэлас: Вальтер Бенитес, Жеде Канво, Максанс Лакруа, Борна Соса (Крисантус Уче, 83), Марк Гехи, Даниэль Муньос (Рио Кардинес, 74), Уилл Хьюз (Джефферсон Лерма, 74), Исмаила Сарр (Джастин Девенни, 62), Даити Камада, Йереми Пино, Эдвард Нкетиа (Жан-Филипп Матета, 46)

Предупреждения: Эндрю Робертсон (55), Федерико Кьеза (72) – Даити Камада (45+2), Йереми Пино (90)

Удаления: Амара Налло (79)

Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sahka1981
Ого.
Ответить
+2
Igor
Подивіться яким складом грав Ліверпуль і все зрозумієте. Нічого дивного.
Ответить
+1
OKs100
Прошли Ливерпуль на классе, ничего особенного.
Ответить
0
