Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ливерпуль горит в матче против Кристал Пэлас по итогам первого тайма
Кубок английской лиги
29 октября 2025, 22:41 | Обновлено 29 октября 2025, 22:46
192
0

ВИДЕО. Ливерпуль горит в матче против Кристал Пэлас по итогам первого тайма

Дубль за 45 минут в поединке 1/8 финала Кубка лиги Англии оформил Исмаила Сарр

29 октября 2025, 22:41 | Обновлено 29 октября 2025, 22:46
192
0
ВИДЕО. Ливерпуль горит в матче против Кристал Пэлас по итогам первого тайма
Getty Images/Global Images Ukraine

Ливерпуль проигрывает Кристал Пэлас по итогам первого тайма матча 1/8 финала Кубка английской лиги 2025/26.

Встреча проходит на стадионе Энфилд. Орлы побеждают соперников со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в составе гостей оформил сенегальский форвард Исмаила Сарр.

Ливерпуль и Кристал Пэлас проводят уже третье очное противостояние в сезоне 2025/26. Предыдущие два выиграла лондонская команда – в Суперкубке Англии и АПЛ.

❗️ ВИДЕО. Ливерпуль горит в матче против Кристал Пэлас по итогам первого тайма

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Арсенал одолел Брайтон и оформил выход в четвертьфинал Кубка лиги
Один отдал, другой забил: украинский тандем вывел клуб в 1/8 финала Кубка
Украинский полузащитник ассистом начал камбэк в матче с пятью голами
Ливерпуль Кристал Пэлас Ливерпуль - Кристал Пэлас Кубок английской лиги по футболу видео голов и обзор Исмаила Сарр
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
Футбол | 29 октября 2025, 07:51 5
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»

Бывший футболист киевского «Динамо» оценил игру Бленуце, Ярмоленко и Попова

Выбор Шовковского и Турана. Стартовые составы на матч Динамо – Шахтер
Футбол | 29 октября 2025, 16:52 11
Выбор Шовковского и Турана. Стартовые составы на матч Динамо – Шахтер
Выбор Шовковского и Турана. Стартовые составы на матч Динамо – Шахтер

Встреча начнется в 18:00

Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Футбол | 29.10.2025, 19:57
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Отгрузили 5 мячей. Определен второй полуфиналист Кубка португальской лиги
Футбол | 29.10.2025, 23:23
Отгрузили 5 мячей. Определен второй полуфиналист Кубка португальской лиги
Отгрузили 5 мячей. Определен второй полуфиналист Кубка португальской лиги
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Футбол | 29.10.2025, 11:17
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Энрике сделал вывод о Забарном после двух неудачных матчей
Энрике сделал вывод о Забарном после двух неудачных матчей
27.10.2025, 22:11 2
Футбол
Паркер нашел виновного в поражении от Уордли
Паркер нашел виновного в поражении от Уордли
27.10.2025, 18:33
Бокс
Фабио Уордли выдвинул предложение Усику перед возможным боем
Фабио Уордли выдвинул предложение Усику перед возможным боем
27.10.2025, 21:33 8
Бокс
Ямаль принял странное решение после поражения Барселоны от Реала
Ямаль принял странное решение после поражения Барселоны от Реала
27.10.2025, 20:55 2
Футбол
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
28.10.2025, 17:47 8
Футбол
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
27.10.2025, 19:20 3
Бокс
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
28.10.2025, 22:45 7
Футбол
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
28.10.2025, 07:55 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем