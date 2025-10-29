Ливерпуль проигрывает Кристал Пэлас по итогам первого тайма матча 1/8 финала Кубка английской лиги 2025/26.

Встреча проходит на стадионе Энфилд. Орлы побеждают соперников со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в составе гостей оформил сенегальский форвард Исмаила Сарр.

Ливерпуль и Кристал Пэлас проводят уже третье очное противостояние в сезоне 2025/26. Предыдущие два выиграла лондонская команда – в Суперкубке Англии и АПЛ.

❗️ ВИДЕО. Ливерпуль горит в матче против Кристал Пэлас по итогам первого тайма

Getty Images/Global Images Ukraine

