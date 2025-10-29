Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
29 октября 2025, 11:55
Кубок лиги 2025/26: Ливерпуль – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч

Поединок состоится 29 октября и начнется в 21:45 по Киеву

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET.

28 октября, свою встречу в рамках Кубка английской лиги проведут Ливерпуль и Кристал Пэлас. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ливерпуль

Этот сезон для «мернсесайдцев» начался удачно, если не считать Суперкубок Англии, команда выдала серию из семи побед во всех турнирах, в большинстве случаев забивая решающие мячи в концовке. Лимит везения у подопечных Арне Слота быстро закончился, теперь у них 5 поражения в шести последних встречах.

В последнем туре АПЛ, Ливерпуль уступил на выезде Брентфорду со счетом 2:3, проиграв четвертый матч кряду в чемпионате, клуб уже отлетел на седьмое место, а отставание от лидера составляет 7 очков. Не все так плохо в Лиге чемпионов, 6 очков в трех играх, но на следующей неделе придется принять дома грозный мадридский Реал.

К игре «мерсесайдцев» и раньше были вопросы, а теперь пропал и результат, так что нужно срочно возвращаться к победным сериям.

Кристал Пэлас

У «стекольщиков» тоже наблюдается небольшой спад, в чемпионате команда идет десятой, находясь на серии из трех матчей без побед. В последнем туре Кристал Пэлас на чужом стадионе уступил лидеру Арсеналу со счетом 0:1.

Команда играет в основном раунде Лиге конференций, хотя заслужила играть в Лиге Европы, но стала жертвой конфликта интересов, из-за чего вынуждена выступать в еврокубке рангом ниже. Пока у «стекольщиков» в основной сетке третьего по престижности еврокубка три очка в двух встречах.

Клуб не привык играть на два фронта, хотя с таким давлением должен справиться. Не секрет, что Кристал Пэлас реальный претендент на победу в Лиге конференций, хотя в приоритете всегда будет чемпионат.

Личные встречи

Команды уже дважды успели сыграть между собой в этом сезоне, сначала Ливерпуль проиграл битву за Суперкубок Англии в серии пенальти, после 2:2 в игровое время. Второй матч состоялся в чемпионате, где Кристал Пэлас сумел вырвать победу в компенсированное время – 2:1.

Прогноз

Хоть турнир и не такой важный, афиша выглядит привлекательно.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Ливерпуль – 1,57, ничья – 4,27, победа Кристал Пэлас – 4,66.

Хозяева фавориты этой пары, весь «Энфилд» будет требовать мести за предыдущие неудачи против «стекольщиков». Ожидаю футбола высокого уровня и ставлю на обмен забитыми мячами за 1,66.

Прогноз Sport.ua
Ливерпуль
29 октября 2025 -
21:45
Кристал Пэлас
Обе забьют 1.66 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
