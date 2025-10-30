Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Английской лиги
Ливерпуль
29.10.2025 21:45 – FT 0 : 3
Кристал Пэлас
Кубок английской лиги
Слот пояснил, почему Ливерпуль в очередной раз проиграл Кристал Пэлас

29 октября мерсисайдцы вылетели с Кубка лиги Англии после поражения орлам 0:3

Слот пояснил, почему Ливерпуль в очередной раз проиграл Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Кубка английской лиги 2025/26 против Кристал Пэлас (0:3):

«У меня есть много вариантов оправдания, из которых я могу выбирать, но реальность такова, что нет ни одной причины, из-за которой мы проиграли пять из шести матчей.

Ни одна из них не может компенсировать тот факт, что мы проиграли так много. Понятно, что в последние несколько недель нам всегда приходилось играть через два дня после последнего матча, после каждой сложной игры в Европе. Если посмотреть на предстоящую неделю, то она будет очень важной для нас. Нам нужно как можно большее количество доступных игроков. Вы можете видеть это по составу, который я выставил сегодня. Я дал отдых только тем игрокам, которые в основном играли на прошлой неделе. Вот такой состав у нас получился.

Это показывает, что у нас уже есть несколько травмированных футболистов. Учитывая предстоящую важную неделю, я посчитал, что это лучший выбор. Кроме того, этот клуб всегда давал возможность сыграть в Кубке лиги молодым игрокам из академии. Наш состав, вероятно, не так глубок, как думают люди. Наше восприятие этого не изменилось».

В сезоне 2025/26 Ливерпуль проиграл все три противостояния Кристал Пэлас. Вначале мерсисайдцы уступили орлам в Суперкубке Англии, затем в АПЛ, а теперь и в Кубке лиги.

Видеообзор матча Ливерпуль – Кристал Пэлас (0:3)

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Йереми Пино (Кристал Пэлас).
79’
Amara Nallo (Ливерпуль) получает красную карточку.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаила Сарр (Кристал Пэлас), асcист Йереми Пино.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаила Сарр (Кристал Пэлас).
Даниил Агарков
