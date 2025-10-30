Ливерпуль установил несколько антирекордов
Команда Слота крупно проиграла Кристал Пэлас в кубковом матче
«Ливерпуль» после поражения от «Кристал Пэлас» в Кубке английской лиги установил несколько антирекордов.
Как отмечает статистический портал OptaJoe, ливерпульский клуб проиграл больше матчей, чем любая другая команда в пяти ведущих европейских лигах во всех соревнованиях.
Кроме того, «красные» стали первой командой в истории высшего дивизиона Англии, которые выиграли первые пять матчей сезона, а затем проиграла следующие четыре.
Подопечные Арне Слота крупно проиграли «Кристал Пэлас» (0:3) в Кубке английской лиги.
6 - Since the 27th September, Liverpool have lost more games than any other side in Europe's big-five leagues in all competitions (6). Worrying. pic.twitter.com/kbeDf5jv68— OptaJoe (@OptaJoe) October 29, 2025
