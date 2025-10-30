Ливерпуль установил несколько антирекордов

«Ливерпуль» после поражения от «Кристал Пэлас» в Кубке английской лиги установил несколько антирекордов.

Как отмечает статистический портал OptaJoe, ливерпульский клуб проиграл больше матчей, чем любая другая команда в пяти ведущих европейских лигах во всех соревнованиях.

Кроме того, «красные» стали первой командой в истории высшего дивизиона Англии, которые выиграли первые пять матчей сезона, а затем проиграла следующие четыре.

Подопечные Арне Слота крупно проиграли «Кристал Пэлас» (0:3) в Кубке английской лиги.