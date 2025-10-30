29 октября Ливерпуль потерпел поражене в матче 1/8 финала Кубка английской лиги 2025/26 против Кристал Пэлас и покинул розыгрыш турнира.

Мерсисайдцы уступили орлам со счетом 0:3 на домашнем стадионе Энфилд. Дубль в составе лондонской команды оформил Исмаила Сарр.

Ливерпуль за последние семь поединков только один раз сумел одержать победу.

Кристал Пэлас в четвертьфинале Кубка лиги поборется против Арсенала.

Кубок английской лиги 2025/26. 1/8 финала, 29 октября

Ливерпуль – Кристал Пэлас – 0:3

Голы: Сарр, 41, 45, Пино, 88

Удаление: Налло, 79

Видеообзор матча