  4. Ливерпуль – Кристал Пэлас – 0:3. Очередное фиаско Слота. Видео голов, обзор
Кубок Английской лиги
Ливерпуль
29.10.2025 21:45 – FT 0 : 3
Кристал Пэлас
Кубок английской лиги
30 октября 2025, 05:55 |
Ливерпуль – Кристал Пэлас – 0:3. Очередное фиаско Слота. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка английской лиги 2025/26

Ливерпуль – Кристал Пэлас – 0:3. Очередное фиаско Слота. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

29 октября Ливерпуль потерпел поражене в матче 1/8 финала Кубка английской лиги 2025/26 против Кристал Пэлас и покинул розыгрыш турнира.

Мерсисайдцы уступили орлам со счетом 0:3 на домашнем стадионе Энфилд. Дубль в составе лондонской команды оформил Исмаила Сарр.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ливерпуль за последние семь поединков только один раз сумел одержать победу.

Кристал Пэлас в четвертьфинале Кубка лиги поборется против Арсенала.

Кубок английской лиги 2025/26. 1/8 финала, 29 октября

Ливерпуль – Кристал Пэлас – 0:3

Голы: Сарр, 41, 45, Пино, 88

Удаление: Налло, 79

Видеообзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Йереми Пино (Кристал Пэлас).
79’
Amara Nallo (Ливерпуль) получает красную карточку.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаила Сарр (Кристал Пэлас), асcист Йереми Пино.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаила Сарр (Кристал Пэлас).
По теме:
Арсенал – Брайтон – 2:0. Нванери и Сака. Видео голов и обзор матча
Вулверхэмптон – Челси – 3:4. Драма – едва не отдали с 3:0. Видео голов
Ньюкасл – Тоттенхэм – 2:0. Сороки отцепили шпор. Видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
