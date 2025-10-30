С кем сыграют Ман Сити и Арсенал? Жеребьевка Кубка лиги: пары 1/4 финала
Брентфорд с Ярмолюком поборются против горожан, канониры встретятся с Кристал Пэлас
После завершения всех матчей 1/8 финала Кубка английской лиги 2025/26 состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии.
До четвертьфинал турнира добрались семь команд Английской Премьер-лиги, а также один представитель Первой лиги страны (третий по силе дивизион) – Кадифф.
Кардиффу в четвертьфинале предстоит сыграть против действующего обладателя трофея клубного чемпионата мира – лондонского Челси.
Кристал Пэлас, который в 1/8 финала выбил Ливерпуль, далее поборется против Арсенала. Брентфорд, за который выступает украинский хавбек Егор Ярмолюк, встретится с Манчестер Сити.
В еще одном четвертьфинальном противостоянии сойдутся Ньюкасл и Фулхэм.
Все встречи 1/4 финала Кубка лиги Англии состоятся 15 декабря 2025 года.
Кубок английской лиги 2025/26. Пары 1/4 финала
- Арсенал – Кристал Пэлас
- Кардифф – Челси
- Манчестер Сити – Брентфорд
- Ньюкасл – Фулхэм
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
