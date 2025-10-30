С кем сыграют Ман Сити и Арсенал? Жеребьевка Кубка лиги: пары 1/4 финала

После завершения всех матчей 1/8 финала Кубка английской лиги 2025/26 состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии.

До четвертьфинал турнира добрались семь команд Английской Премьер-лиги, а также один представитель Первой лиги страны (третий по силе дивизион) – Кадифф.

Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Кардиффу в четвертьфинале предстоит сыграть против действующего обладателя трофея клубного чемпионата мира – лондонского Челси.

Кристал Пэлас, который в 1/8 финала выбил Ливерпуль, далее поборется против Арсенала. Брентфорд, за который выступает украинский хавбек Егор Ярмолюк, встретится с Манчестер Сити.

В еще одном четвертьфинальном противостоянии сойдутся Ньюкасл и Фулхэм.

Все встречи 1/4 финала Кубка лиги Англии состоятся 15 декабря 2025 года.

Кубок английской лиги 2025/26. Пары 1/4 финала