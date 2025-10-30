Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. С кем сыграют Ман Сити и Арсенал? Жеребьевка Кубка лиги: пары 1/4 финала
Кубок английской лиги
С кем сыграют Ман Сити и Арсенал? Жеребьевка Кубка лиги: пары 1/4 финала

Брентфорд с Ярмолюком поборются против горожан, канониры встретятся с Кристал Пэлас

С кем сыграют Ман Сити и Арсенал? Жеребьевка Кубка лиги: пары 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine

После завершения всех матчей 1/8 финала Кубка английской лиги 2025/26 состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии.

До четвертьфинал турнира добрались семь команд Английской Премьер-лиги, а также один представитель Первой лиги страны (третий по силе дивизион) – Кадифф.

Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Кардиффу в четвертьфинале предстоит сыграть против действующего обладателя трофея клубного чемпионата мира – лондонского Челси.

Кристал Пэлас, который в 1/8 финала выбил Ливерпуль, далее поборется против Арсенала. Брентфорд, за который выступает украинский хавбек Егор Ярмолюк, встретится с Манчестер Сити.

В еще одном четвертьфинальном противостоянии сойдутся Ньюкасл и Фулхэм.

Все встречи 1/4 финала Кубка лиги Англии состоятся 15 декабря 2025 года.

Кубок английской лиги 2025/26. Пары 1/4 финала

  • Арсенал – Кристал Пэлас
  • Кардифф – Челси
  • Манчестер Сити – Брентфорд
  • Ньюкасл – Фулхэм

По теме:
Сороки летят в четвертьфинал. Ньюкасл переиграл Тоттенхем в Кубке лиги
Волевая победа в Кубке лиги. Ман Сити дожал Суонси и вышел в 1/4 финала
Вулверхэмптон и Челси устроили шоу на 7 голов в матче 1/8 финала Кубка лиги
Кубок английской лиги по футболу жеребьевка Егор Ярмолюк Арсенал Лондон Брентфорд Манчестер Сити Кристал Пэлас Кардифф Сити Челси Ньюкасл Фулхэм
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
