Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Английской лиги
Ливерпуль
29.10.2025 21:45 - : -
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
29 октября 2025, 08:21 |
145
0

Ливерпуль – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 октября в 21:45 матч Кубка английской лиги

29 октября 2025, 08:21 |
145
0
Ливерпуль – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ливерпуль

В среду, 29 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Кристал Пэлс».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.

Ливерпуль – Кристал Пэлс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ливерпуль – Кристал Пэлс
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Суонси – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вулверхэмптон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арсенал – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль Кристал Пэлас смотреть онлайн Ливерпуль - Кристал Пэлас Кубок английской лиги по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
Футбол | 28 октября 2025, 11:12 8
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»

Бывший тренер киевлян – об Андрее Ярмоленко

ФОТО. Экс-партнер Забарного по Борнмуту лишен прав
Футбол | 29 октября 2025, 08:32 0
ФОТО. Экс-партнер Забарного по Борнмуту лишен прав
ФОТО. Экс-партнер Забарного по Борнмуту лишен прав

Джастин Клюйверт не сможет водить ближайшие полгода

САБО: «Это новый Ямаль. Дай Бог, чтобы он выступал за сборную Украины»
Футбол | 28.10.2025, 12:15
САБО: «Это новый Ямаль. Дай Бог, чтобы он выступал за сборную Украины»
САБО: «Это новый Ямаль. Дай Бог, чтобы он выступал за сборную Украины»
Обреченный с первого дня. Тудор не мог побеждать с Ювентусом
Футбол | 29.10.2025, 08:06
Обреченный с первого дня. Тудор не мог побеждать с Ювентусом
Обреченный с первого дня. Тудор не мог побеждать с Ювентусом
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Футбол | 28.10.2025, 22:45
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
27.10.2025, 12:39 8
Футбол
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
28.10.2025, 13:27 14
Футбол
Фабио Уордли выдвинул предложение Усику перед возможным боем
Фабио Уордли выдвинул предложение Усику перед возможным боем
27.10.2025, 21:33 7
Бокс
Украинский супертяж одержал яркую победу, уничтожив соперника за два раунда
Украинский супертяж одержал яркую победу, уничтожив соперника за два раунда
27.10.2025, 10:44 1
Бокс
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
29.10.2025, 05:22 6
Бокс
«Украинец задыхается». Во Франции вынесли вердикт Забарному после матча ПСЖ
«Украинец задыхается». Во Франции вынесли вердикт Забарному после матча ПСЖ
27.10.2025, 10:31 10
Футбол
Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико
Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико
27.10.2025, 19:01
Футбол
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
28.10.2025, 17:47 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем