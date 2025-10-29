29.10.2025 21:45 - : -
Англия29 октября 2025, 08:21 |
145
0
Ливерпуль – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 октября в 21:45 матч Кубка английской лиги
В среду, 29 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Кристал Пэлс».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.
Ливерпуль – Кристал Пэлс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль – Кристал ПэлсСмотреть трансляцию
|
