ВИДЕО. Арендованный игрок Динамо впервые забил за клуб с передачи украинца

22-летний украинский защитник Максим Дячук, арендованный у киевского «Динамо», впервые забил за польскую «Лехию» Гданьск.

Максим открыл счёт в матче 1/16 финала Кубка Польши против клуба «Пуща», реализовав шанс с углового на 64-й минуте.

Автором передачи стал другой украинский футболист – Иван Желизко.

В целом Дячук впервые отметился забитым мячом в составе «Лехии» за 14 сыгранных матчей.

