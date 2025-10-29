Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Арендованный игрок Динамо впервые забил за клуб с передачи украинца
Польша
29 октября 2025, 21:48 | Обновлено 29 октября 2025, 21:51
730
0

ВИДЕО. Арендованный игрок Динамо впервые забил за клуб с передачи украинца

Максим Дячук открыл счет в матче «Лехии»

29 октября 2025, 21:48 | Обновлено 29 октября 2025, 21:51
730
0
ВИДЕО. Арендованный игрок Динамо впервые забил за клуб с передачи украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Дячук

22-летний украинский защитник Максим Дячук, арендованный у киевского «Динамо», впервые забил за польскую «Лехию» Гданьск.

Максим открыл счёт в матче 1/16 финала Кубка Польши против клуба «Пуща», реализовав шанс с углового на 64-й минуте.

Автором передачи стал другой украинский футболист – Иван Желизко.

В целом Дячук впервые отметился забитым мячом в составе «Лехии» за 14 сыгранных матчей.

ВИДЕО. Арендованный игрок Динамо впервые забил за клуб с передачи украинца

По теме:
ВИДЕО. Джокер волков. Довбик забил за Рому в Серии А
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
ВИДЕО. Положил супергол в девятку. Как Яремчук оформил дубль в Кубке Греции
Максим Дячук Лехия Гданьск видео голов и обзор Иван Желизко Кубок Польши по футболу
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
