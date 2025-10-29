Польша29 октября 2025, 21:48 | Обновлено 29 октября 2025, 21:51
ВИДЕО. Арендованный игрок Динамо впервые забил за клуб с передачи украинца
Максим Дячук открыл счет в матче «Лехии»
29 октября 2025, 21:48 | Обновлено 29 октября 2025, 21:51
22-летний украинский защитник Максим Дячук, арендованный у киевского «Динамо», впервые забил за польскую «Лехию» Гданьск.
Максим открыл счёт в матче 1/16 финала Кубка Польши против клуба «Пуща», реализовав шанс с углового на 64-й минуте.
Автором передачи стал другой украинский футболист – Иван Желизко.
В целом Дячук впервые отметился забитым мячом в составе «Лехии» за 14 сыгранных матчей.
