Шахтер – лучшая команда Европы по прессингу вне топ-5 лиг
Арде Турану, похоже, есть чем похвастаться перед своими боссами
Международный центр футбольных исследований (CIES Football) представил анализ наиболее успешных команд европейского футбола вне топ-5 лиг по эффективности прессинга.
Лидером рейтинга оказался представитель украинской Премьер-лиги «Шахтер».
«Горняки» имеют показатель в 25,9% возвратов мяча в финальной трети поля, что лучше показателей норвежского «Буде-Глимта» и сербской «Црвены Звезды», которые также входят в топ-3.
Интересно, что в топ-10 вошли сразу три португальские команды, две – норвежские, а также по одной из Украины, Сербии, Польши, Нидерландов и Словении.
Highest pressing as per % ball recoveries in last third, 2⃣5⃣ no-big-5 European top divisions (@impect_official)— CIES Football Obs (@CIES_Football) December 5, 2025
🥇 #FCShakhtar 🇺🇦 25.9%
🥈 #BodoGlimt 🇳🇴 25.2%
🥉 #CrvenaZvezda 🇷🇸 22.7%#SportingCP 🇵🇹 #Legia 🇵🇱 #Benfica 🇵🇹 #FCPorto 🇵🇹 #Feyenoord 🇳🇱 #NKCelje 🇸🇮 #SKBrann 🇳🇴 pic.twitter.com/3TBl7vQN86
