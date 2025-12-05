Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер – лучшая команда Европы по прессингу вне топ-5 лиг
Украина. Премьер лига
Шахтер – лучшая команда Европы по прессингу вне топ-5 лиг

Арде Турану, похоже, есть чем похвастаться перед своими боссами

Шахтер – лучшая команда Европы по прессингу вне топ-5 лиг
shakhtar.com

Международный центр футбольных исследований (CIES Football) представил анализ наиболее успешных команд европейского футбола вне топ-5 лиг по эффективности прессинга.

Лидером рейтинга оказался представитель украинской Премьер-лиги «Шахтер».

«Горняки» имеют показатель в 25,9% возвратов мяча в финальной трети поля, что лучше показателей норвежского «Буде-Глимта» и сербской «Црвены Звезды», которые также входят в топ-3.

Интересно, что в топ-10 вошли сразу три португальские команды, две – норвежские, а также по одной из Украины, Сербии, Польши, Нидерландов и Словении.

Алексей Сливченко Источник: CIES
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
TradyT
Знову цей Ахметов все купив, щоб принизити Динамо😥
