Определены сборные, которые сыграют в матче-открытия чемпионата мира 2026
Сборные Мексики и Южной Африки встретятся 11 июня на стадионе Ацтека в Мехико
В матче открытия чемпионата мира 2026 сыграют сборные Мексики и Южной Африки.
Мексика и Южная Африка попали в группу А по итогам жеребьевки. Их очное противостояние состоится 11 июня на стадионе Ацтека в Мехико.
В одном квартете Мексика и ЮАР также сыграют вместе с командой Южной Коре и победителем европейского плей-оф по Пути D.
The opening match of #FIFAWorldCup 2026:— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 5, 2025
Mexico v South Africa
