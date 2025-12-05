Определены сборные, которые сыграют в матче-открытия чемпионата мира 2026

В матче открытия чемпионата мира 2026 сыграют сборные Мексики и Южной Африки.

Мексика и Южная Африка попали в группу А по итогам жеребьевки. Их очное противостояние состоится 11 июня на стадионе Ацтека в Мехико.

В одном квартете Мексика и ЮАР также сыграют вместе с командой Южной Коре и победителем европейского плей-оф по Пути D.

