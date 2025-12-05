Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Определены сборные, которые сыграют в матче-открытия чемпионата мира 2026
Чемпионат мира
05 декабря 2025, 20:55 | Обновлено 05 декабря 2025, 21:05
Определены сборные, которые сыграют в матче-открытия чемпионата мира 2026

Сборные Мексики и Южной Африки встретятся 11 июня на стадионе Ацтека в Мехико

Определены сборные, которые сыграют в матче-открытия чемпионата мира 2026
В матче открытия чемпионата мира 2026 сыграют сборные Мексики и Южной Африки.

Мексика и Южная Африка попали в группу А по итогам жеребьевки. Их очное противостояние состоится 11 июня на стадионе Ацтека в Мехико.

В одном квартете Мексика и ЮАР также сыграют вместе с командой Южной Коре и победителем европейского плей-оф по Пути D.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию церемонии жеребьевки чемпионата мира 2026!

По теме:
С какой сборной проведет первый матч на ЧМ Украина, если выйдет на мундиаль
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
ФОТО. Как выглядит Кубок: Лионель Скалони вынес трофей чемпионата мира
