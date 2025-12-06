Афеллай назвал самого сложного соперника в возомжной группе ЧМ с Украиной

Бывший игрок сборной Нидерландов Ибрагим Афеллай поделился мыслями о жеребьевке группового этапа чемпионата мира 2026 года, где соперниками его соотечественников будут национальные команды Японии, Туниса и победитель плей-офф Украина, Швеция, Польша или Албания.

«Надо сказать, что мы должны выйти из этой группы, верно? Но возможно, нас ждет более серьезная борьба. Но на бумаге это не самые сильные команды. Среднестатистический японский игрок технически одарен и рвется в бой, поэтому я думаю, что они, безусловно, будут самым сложным соперником в группе. Взять хотя бы игроков Эредивизи, таких как Аясе Уэда, Кодай Сано, Цуёси Ватанабе и Коки Огава», – цитирует Афеллая Voetbal Primeur.

Напомним, Украина поборется за выход на ЧМ весной 2026 года. 26 марта «сине-желтые» встретятся с командой Швеции и затем, в случае победы, 31 числа поборются с победителем противостояния Польша – Албания.