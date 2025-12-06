Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Афеллай назвал самого сложного соперника в возомжной группе ЧМ с Украиной
Чемпионат мира
06 декабря 2025, 04:25 |
111
0

Афеллай назвал самого сложного соперника в возомжной группе ЧМ с Украиной

Экс-игрок сборной Нидерландов оценил жеребьевку чемпионата мира

06 декабря 2025, 04:25 |
111
0
Афеллай назвал самого сложного соперника в возомжной группе ЧМ с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Ибрагим Афеллай

Бывший игрок сборной Нидерландов Ибрагим Афеллай поделился мыслями о жеребьевке группового этапа чемпионата мира 2026 года, где соперниками его соотечественников будут национальные команды Японии, Туниса и победитель плей-офф Украина, Швеция, Польша или Албания.

«Надо сказать, что мы должны выйти из этой группы, верно? Но возможно, нас ждет более серьезная борьба. Но на бумаге это не самые сильные команды. Среднестатистический японский игрок технически одарен и рвется в бой, поэтому я думаю, что они, безусловно, будут самым сложным соперником в группе. Взять хотя бы игроков Эредивизи, таких как Аясе Уэда, Кодай Сано, Цуёси Ватанабе и Коки Огава», – цитирует Афеллая Voetbal Primeur.

Напомним, Украина поборется за выход на ЧМ весной 2026 года. 26 марта «сине-желтые» встретятся с командой Швеции и затем, в случае победы, 31 числа поборются с победителем противостояния Польша – Албания.

По теме:
Топ-футбол летом – все? ФИФА может навсегда сдвинуть ЧМ на весну или осень
«Равная группа». Экс-защитник сборной Украины - о жребии ЧМ-2026
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
Ибрагим Афеллай жеребьевка сборная Украины по футболу сборная Японии по футболу сборная Польши по футболу сборная Туниса по футболу сборная Швеции по футболу сборная Албании по футболу сборная Нидерландов по футболу ЧМ-2026 по футболу жеребьевка чемпионата мира
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
Футбол | 05 декабря 2025, 05:02 3
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен

Бельгиец хочет усиления защиты

Легенда украинского футбола выразил готовность помочь Динамо
Футбол | 05 декабря 2025, 06:22 1
Легенда украинского футбола выразил готовность помочь Динамо
Легенда украинского футбола выразил готовность помочь Динамо

Андрей Ярмоленко вскоре вернется в игру за киевлян

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 1-7.12
Теннис | 05.12.2025, 22:05
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 1-7.12
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 1-7.12
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
Футбол | 06.12.2025, 03:35
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
Футбол | 05.12.2025, 07:49
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
05.12.2025, 08:59 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
04.12.2025, 22:39 9
Футбол
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
04.12.2025, 12:30 29
Футбол
Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»
Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»
04.12.2025, 00:07 1
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
04.12.2025, 06:51
Бокс
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
05.12.2025, 20:18 4
Футбол
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
05.12.2025, 07:02 2
Футбол
Останется в Динамо. Суркис отказался отпускать талантливого полузащитника
Останется в Динамо. Суркис отказался отпускать талантливого полузащитника
04.12.2025, 17:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем