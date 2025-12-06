Стали известны время и города возможных матчей сборной Украины на ЧМ-2026

6 декабря ФИФА объявила полное и точное расписание матчей чемпионата мира 2026.

Также были определены города и стадионы для каждого из будущих поединков.

Календарь игр, в случае выхода на мундиаль, узнала и сборная Украины, которая попала в группу F (как участник плей-офф по Пути В) к командам Нидерландов, Туниса и Япониия.

Если Украина квалифицируется на ЧМ-2026, то в первом туре квартета встретится с Тунисом. Поединок пройдет 15 июня и начнется в 05:00 по Киеву на стадионе BBVA в Гваделупе, Мексика.

Расписание матчей группы F ЧМ-2026

14.06. 23:00. Нидерланды – Япония [Стадион AT&T, Арлингтон]

15.06. 05:00. Украина (Польша, Швеция, Албания) – Тунис [Стадион BBVA, Гваделупа]

(Польша, Швеция, Албания) – Тунис [Стадион BBVA, Гваделупа] 20.06. 20:00. Нидерланды – Украина (Польша, Швеция, Албания) [Арена NRG, Хьюстон]

(Польша, Швеция, Албания) [Арена NRG, Хьюстон] 21.06. 07:00. Тунис – Япония [Стадион BBVA, Гваделупа]

26.06. 02:00. Тунис – Нидерланды [Эрроухед, Канзас]

26.06. 02:00. Япония – Украина (Польша, Швеция, Албания) [Стадион AT&T, Арлингтон]

Чтобы квалифицироваться на ЧМ, Украине весной 2026 года нужно выиграть европейский плей-офф по Пути В. В первом раунде украинцы встретятся со Швецией (26 марта), а в решающем поединке – с победителем противостояния Польша – Албания (31 марта).