Стали известны время и города возможных матчей сборной Украины на ЧМ-2026
Если сине-желтые выйдут на мундиаль, то в на старте группы F сыграют с Тунисом в Гваделупе
6 декабря ФИФА объявила полное и точное расписание матчей чемпионата мира 2026.
Также были определены города и стадионы для каждого из будущих поединков.
Календарь игр, в случае выхода на мундиаль, узнала и сборная Украины, которая попала в группу F (как участник плей-офф по Пути В) к командам Нидерландов, Туниса и Япониия.
Если Украина квалифицируется на ЧМ-2026, то в первом туре квартета встретится с Тунисом. Поединок пройдет 15 июня и начнется в 05:00 по Киеву на стадионе BBVA в Гваделупе, Мексика.
Расписание матчей группы F ЧМ-2026
- 14.06. 23:00. Нидерланды – Япония [Стадион AT&T, Арлингтон]
- 15.06. 05:00. Украина (Польша, Швеция, Албания) – Тунис [Стадион BBVA, Гваделупа]
- 20.06. 20:00. Нидерланды – Украина (Польша, Швеция, Албания) [Арена NRG, Хьюстон]
- 21.06. 07:00. Тунис – Япония [Стадион BBVA, Гваделупа]
- 26.06. 02:00. Тунис – Нидерланды [Эрроухед, Канзас]
- 26.06. 02:00. Япония – Украина (Польша, Швеция, Албания) [Стадион AT&T, Арлингтон]
Чтобы квалифицироваться на ЧМ, Украине весной 2026 года нужно выиграть европейский плей-офф по Пути В. В первом раунде украинцы встретятся со Швецией (26 марта), а в решающем поединке – с победителем противостояния Польша – Албания (31 марта).
