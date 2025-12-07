Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бускетс сравнялся с Иньестой по количеству трофеев. Рекордсмен – Месси
Major League Soccer
07 декабря 2025, 00:37 | Обновлено 07 декабря 2025, 00:45
Бускетс сравнялся с Иньестой по количеству трофеев. Рекордсмен – Месси

Интер Майами стал победителем плей-офф МЛС

Бускетс сравнялся с Иньестой по количеству трофеев. Рекордсмен – Месси
Серхио Бускетс стал вместе с Андресом Иньестой самым титулованным испанским футболистом в истории.

Произошло это после победы Интер Майами над Ванкувер Уайткэпс в финале плей-офф МЛС.

Теперь в активе Бускетса 38 выигранных трофеев, что ровно столько же, сколько у Андреса Иньесты (38) и на один больше, чем у Жерара Пике (37).

Испанские футболисты с наибольшим количеством выигранных титулов

  • 38 – Андрес Иньеста
  • 38 – Серхио Бускетс
  • 37 – Жерар Пике
  • 32 – Хави
  • 29 – Дани Корвахаль
  • 29 – Тиаго Алькантара
  • 28 – Серхио Рамос
  • 28 – Начо Фернандес
  • 26 – Икер Касильяс
  • 26 – Хави Мартинес

Рекордсменом среди всех игроков является Лионель Месси, для кого этот титул стал 48-м в карьере.

Футболисты с наибольшим количеством выигранных титулов

  • 48 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 42 – Дани Алвес (Бразилия)
  • 39 – Давид Алаба (Австрия)
  • 39 – Хоссам Ашур (Египет)
  • 39 – Бадер Аль-Мутава (Кувейт)
  • 38 – Андрес Иньеста (Испания)
  • 38 – Маркиньос (Бразилия)
  • 38 – Серхио Бускетс (Испания)
  • 37 – Жерар Пике (Испания)
  • 37 – Карим Бензема (Франция)
  • 37 – Хоссам Хассан (Египет)
  • 37 – Максвелл (Бразилия)
