Бускетс сравнялся с Иньестой по количеству трофеев. Рекордсмен – Месси
Интер Майами стал победителем плей-офф МЛС
Серхио Бускетс стал вместе с Андресом Иньестой самым титулованным испанским футболистом в истории.
Произошло это после победы Интер Майами над Ванкувер Уайткэпс в финале плей-офф МЛС.
Теперь в активе Бускетса 38 выигранных трофеев, что ровно столько же, сколько у Андреса Иньесты (38) и на один больше, чем у Жерара Пике (37).
Испанские футболисты с наибольшим количеством выигранных титулов
- 38 – Андрес Иньеста
- 38 – Серхио Бускетс
- 37 – Жерар Пике
- 32 – Хави
- 29 – Дани Корвахаль
- 29 – Тиаго Алькантара
- 28 – Серхио Рамос
- 28 – Начо Фернандес
- 26 – Икер Касильяс
- 26 – Хави Мартинес
Рекордсменом среди всех игроков является Лионель Месси, для кого этот титул стал 48-м в карьере.
Футболисты с наибольшим количеством выигранных титулов
- 48 – Лионель Месси (Аргентина)
- 42 – Дани Алвес (Бразилия)
- 39 – Давид Алаба (Австрия)
- 39 – Хоссам Ашур (Египет)
- 39 – Бадер Аль-Мутава (Кувейт)
- 38 – Андрес Иньеста (Испания)
- 38 – Маркиньос (Бразилия)
- 38 – Серхио Бускетс (Испания)
- 37 – Жерар Пике (Испания)
- 37 – Карим Бензема (Франция)
- 37 – Хоссам Хассан (Египет)
- 37 – Максвелл (Бразилия)
