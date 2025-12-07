Бускетс сравнялся с Иньестой по количеству трофеев. Рекордсмен – Месси

Серхио Бускетс стал вместе с Андресом Иньестой самым титулованным испанским футболистом в истории.

Произошло это после победы Интер Майами над Ванкувер Уайткэпс в финале плей-офф МЛС.

Теперь в активе Бускетса 38 выигранных трофеев, что ровно столько же, сколько у Андреса Иньесты (38) и на один больше, чем у Жерара Пике (37).

Испанские футболисты с наибольшим количеством выигранных титулов

38 – Андрес Иньеста

38 – Серхио Бускетс

37 – Жерар Пике

32 – Хави

29 – Дани Корвахаль

29 – Тиаго Алькантара

28 – Серхио Рамос

28 – Начо Фернандес

26 – Икер Касильяс

26 – Хави Мартинес

Рекордсменом среди всех игроков является Лионель Месси, для кого этот титул стал 48-м в карьере.

Футболисты с наибольшим количеством выигранных титулов

48 – Лионель Месси (Аргентина)

42 – Дани Алвес (Бразилия)

39 – Давид Алаба (Австрия)

39 – Хоссам Ашур (Египет)

39 – Бадер Аль-Мутава (Кувейт)

38 – Андрес Иньеста (Испания)

38 – Маркиньос (Бразилия)

38 – Серхио Бускетс (Испания)

37 – Жерар Пике (Испания)

37 – Карим Бензема (Франция)

37 – Хоссам Хассан (Египет)

37 – Максвелл (Бразилия)