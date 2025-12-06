Топ-клуб готовит официальное предложение по трансферу украинского лидера
Арсений Батагов зимой может перейти в «Наполи»
Лидер турецкого «Трабзонспора» Арсений Батагов в скором времени может сменить клубную прописку. По информации итальянских СМИ, скауты «Наполи» внимательно следили за игроком в последнее время и готовят официальное предложение по зимнему трансферу.
По разным оценкам, стоимость потенциального перехода колеблется от 15 до 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» определил трансферные приоритеты: клуб планирует подписать центрального защитника и двух нападающих. На позицию Батагова турки рассматривают возможность подписать украинца Тараса Михавко.
👀 Napoli, Arseniy Batagov'u istiyor!— Transfermarkt.com.tr (@TMtr_news) December 4, 2025
ℹ️ Napoli scoutları Batagov'u izledi ve ocak ayında Batagov için resmi temas kurmak istiyorlar!
📎 Yağız Sabuncuoğlu
➡️ https://t.co/15pgC7GXbd pic.twitter.com/4fyGnJmGfJ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Михаил Федунов присоединился к тренерскому штабу Костюка
Проблемы для Арсенала и Баварии, атлетическое дерби Испании, юг против севера Италии