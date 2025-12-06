Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
06 декабря 2025, 04:32
Топ-клуб готовит официальное предложение по трансферу украинского лидера

Арсений Батагов зимой может перейти в «Наполи»

Топ-клуб готовит официальное предложение по трансферу украинского лидера
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Лидер турецкого «Трабзонспора» Арсений Батагов в скором времени может сменить клубную прописку. По информации итальянских СМИ, скауты «Наполи» внимательно следили за игроком в последнее время и готовят официальное предложение по зимнему трансферу.

По разным оценкам, стоимость потенциального перехода колеблется от 15 до 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» определил трансферные приоритеты: клуб планирует подписать центрального защитника и двух нападающих. На позицию Батагова турки рассматривают возможность подписать украинца Тараса Михавко.

Реал хочет подписать форварда за 120 млн евро. Он играет вне топ-5 лиг
Впервые за много лет. Черноморец знает планы на зиму, минус 7-9 игроков
Игрок сборной Украины стал лучшим в иностранном чемпионате, но есть нюанс
