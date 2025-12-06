Шансов все меньше. Суркис готовит для Динамо очередной уход

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Игорь Костюк дебютировал во главе столичного клуба в матче против «Полтавы».

По информации журналиста Михаила Спиваковского, после этого поражения шансов у Игоря Костюка стать полноценным тренером «Динамо» все меньше. Руководство клуба не хочет откладывать отстранение Костюка от работы с первой командой в случае продолжения неудач.

В понедельник, 1 декабря 2025 года, состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Полтавой». Игра прошла на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. 5 декабря команда сыграет с «Кудровкой».