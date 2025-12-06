Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Украины
Шансов все меньше. Суркис готовит для Динамо очередной уход

Игорь Костюк может скоро покинуть команду

ФК Динамо. Игорь Костюк

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Игорь Костюк дебютировал во главе столичного клуба в матче против «Полтавы».

По информации журналиста Михаила Спиваковского, после этого поражения шансов у Игоря Костюка стать полноценным тренером «Динамо» все меньше. Руководство клуба не хочет откладывать отстранение Костюка от работы с первой командой в случае продолжения неудач.

В понедельник, 1 декабря 2025 года, состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Полтавой». Игра прошла на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. 5 декабря команда сыграет с «Кудровкой».

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Костюк
Дмитрий Олийченко Источник: ВЗбирна
