Дулуб посоветовал аутсайдеру УПЛ сменить коуча. Нашел кандидатуру
Специалист считает, что Владимир Шаран может помочь Александрии
Известный тренер Олег Дулуб считает, что руководство Александрии ошиблось, назначив Кирилла Нестеренко на должность главного тренера первой команды.
– Я соглашусь, сезон Александрии действительно неоднозначен. После серебряных медалей в прошлом сезоне УПЛ они потеряли большое количество ведущих игроков. Смена тренерского штаба, на мой взгляд, к сожалению, со знаком «минус», но при всем том… Александрия довольно неплохая команда по подбору исполнителей. Их уровень – середина турнирной таблицы.
– Сейчас много слухов о возможной смене тренера в Александрии. На должность главного тренера сватают Владимира Шарана. Может Шаран повлиять на Александрию так, как это сделал Костышин в Колоссе?
– Вы знаете, именно такие опытные тренеры как Владимир Богданович, у них есть шанс изменить ситуацию. У него есть умение управлять командой, которая заходит в пике, – сказал Дулуб.
В нынешнем сезоне Александрия занимает 15-ю строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 10 турнирных баллов после 14 сыгранных матчей.
