Дулуб посоветовал аутсайдеру УПЛ сменить коуча. Нашел кандидатуру

Известный тренер Олег Дулуб считает, что руководство Александрии ошиблось, назначив Кирилла Нестеренко на должность главного тренера первой команды.

– Я соглашусь, сезон Александрии действительно неоднозначен. После серебряных медалей в прошлом сезоне УПЛ они потеряли большое количество ведущих игроков. Смена тренерского штаба, на мой взгляд, к сожалению, со знаком «минус», но при всем том… Александрия довольно неплохая команда по подбору исполнителей. Их уровень – середина турнирной таблицы.

– Сейчас много слухов о возможной смене тренера в Александрии. На должность главного тренера сватают Владимира Шарана. Может Шаран повлиять на Александрию так, как это сделал Костышин в Колоссе?

– Вы знаете, именно такие опытные тренеры как Владимир Богданович, у них есть шанс изменить ситуацию. У него есть умение управлять командой, которая заходит в пике, – сказал Дулуб.

В нынешнем сезоне Александрия занимает 15-ю строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 10 турнирных баллов после 14 сыгранных матчей.