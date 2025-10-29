Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский полузащитник ассистом начал камбэк в матче с пятью голами
Другие новости
29 октября 2025, 22:18 | Обновлено 29 октября 2025, 22:25
593
0

Украинский полузащитник ассистом начал камбэк в матче с пятью голами

Даниил Игнатенко помог «Словану» вырвать победу

29 октября 2025, 22:18 | Обновлено 29 октября 2025, 22:25
593
0
Украинский полузащитник ассистом начал камбэк в матче с пятью голами
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Игнатенко

28-летний украинский полузащитник «Слована» Данило Игнатенко стал автором результативной передачи в перенесённом матче третьего тура чемпионата Словакии против «Комарно».

«Слован» в гостевом поединке оформил волевую победу со счетом 3:2, отыгравшись под занавес встречи.

Украинец начал матч на скамейке запасных и вышел на 79-й минуте при негативном результате.

Именно с передачи Игнатенко «Слован» начал свой камбэк в дополнительное время и одержал седьмую победу в лиге.

В этом сезоне Даниил уже отыграл 18 матчей на клубном уровне, в которых полузащитник оформил два ассиста и один гол.

Чемпионат Словакии. 3-й тур, 29 октября

«Комарно» – «Слован» Братислава – 2:3

Голы: Машике, 62, Шмегил, 71 – Шпорар, 63, 90+5, Офорі, 90+2

По теме:
Один отдал, другой забил: украинский тандем вывел клуб в 1/8 финала Кубка
ВИДЕО. Ливерпуль горит в матче против Кристал Пэлас по итогам первого тайма
ВИДЕО. Арендованный игрок Динамо впервые забил за клуб с передачи украинца
Слован Братислава чемпионат Словакии по футболу Даниил Игнатенко видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, где произошла большая сенсация
Футбол | 29 октября 2025, 23:12 1
Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, где произошла большая сенсация
Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, где произошла большая сенсация

Парижане не смогли обыграть «Лорьян»

КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
Бокс | 29 октября 2025, 08:01 8
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»

Экс-промоутер против боя с Уордли

ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
Футбол | 29.10.2025, 17:41
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Футбол | 29.10.2025, 19:57
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
Футбол | 29.10.2025, 20:23
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер
Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер
27.10.2025, 22:21 4
Футбол
Уордли сказал, почему именно он первым победит Усика
Уордли сказал, почему именно он первым победит Усика
28.10.2025, 01:45 8
Бокс
Ямаль принял странное решение после поражения Барселоны от Реала
Ямаль принял странное решение после поражения Барселоны от Реала
27.10.2025, 20:55 2
Футбол
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
28.10.2025, 22:45 7
Футбол
Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико
Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико
27.10.2025, 19:01
Футбол
Паркер нашел виновного в поражении от Уордли
Паркер нашел виновного в поражении от Уордли
27.10.2025, 18:33
Бокс
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
28.10.2025, 11:12 9
Футбол
Промоутер: «Я такого еще не видел. Без аматорской карьеры – и на Усика»
Промоутер: «Я такого еще не видел. Без аматорской карьеры – и на Усика»
28.10.2025, 06:10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем