Украинский полузащитник ассистом начал камбэк в матче с пятью голами

28-летний украинский полузащитник «Слована» Данило Игнатенко стал автором результативной передачи в перенесённом матче третьего тура чемпионата Словакии против «Комарно».

«Слован» в гостевом поединке оформил волевую победу со счетом 3:2, отыгравшись под занавес встречи.

Украинец начал матч на скамейке запасных и вышел на 79-й минуте при негативном результате.

Именно с передачи Игнатенко «Слован» начал свой камбэк в дополнительное время и одержал седьмую победу в лиге.

В этом сезоне Даниил уже отыграл 18 матчей на клубном уровне, в которых полузащитник оформил два ассиста и один гол.

Чемпионат Словакии. 3-й тур, 29 октября

«Комарно» – «Слован» Братислава – 2:3

Голы: Машике, 62, Шмегил, 71 – Шпорар, 63, 90+5, Офорі, 90+2