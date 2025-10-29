Украинский полузащитник ассистом начал камбэк в матче с пятью голами
Даниил Игнатенко помог «Словану» вырвать победу
28-летний украинский полузащитник «Слована» Данило Игнатенко стал автором результативной передачи в перенесённом матче третьего тура чемпионата Словакии против «Комарно».
«Слован» в гостевом поединке оформил волевую победу со счетом 3:2, отыгравшись под занавес встречи.
Украинец начал матч на скамейке запасных и вышел на 79-й минуте при негативном результате.
Именно с передачи Игнатенко «Слован» начал свой камбэк в дополнительное время и одержал седьмую победу в лиге.
В этом сезоне Даниил уже отыграл 18 матчей на клубном уровне, в которых полузащитник оформил два ассиста и один гол.
Чемпионат Словакии. 3-й тур, 29 октября
«Комарно» – «Слован» Братислава – 2:3
Голы: Машике, 62, Шмегил, 71 – Шпорар, 63, 90+5, Офорі, 90+2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Парижане не смогли обыграть «Лорьян»
Экс-промоутер против боя с Уордли