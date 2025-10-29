Президент Локомотива расставил точки в истории с сыном легенды Шахтера

Киевский «Локомотив» привлек внимание болельщиков после успешного прорыва в Кубке Украины: сначала «железнодорожники» обыграли представителей УПЛ – «Колос» и «Верес», позже была пройдена винницкая «Нива».

Как только столичный клуб пробился в 1/4 финала Кубка Украины, в социальных сетях появилось видео сына легендарного игрока «Шахтёра» Александра Коваля, Егора, который обвинил президента «Локомотива» Александра Егорова в угрозах.

Младший сын Коваля, Егор, находясь в Чехии, начал публиковать видео о украинском футболе и клубе, раскрывая «правду» на русском языке. Одним из героев публикаций стал и «Локомотив», в котором когда-то играл Егор.

В материале молодой человек рассказал, что его заставляли подписывать контракт с определенным агентством, чтобы играть в основе «Локомотива». Киевский клуб оперативно отреагировал комментарием на обвинения Егора, позже удалив свои слова. А президент клуба заблокировал Егора, оставив свое сообщение в чате.

Пока младший Коваль набирает просмотры в социальной сети на эту тему, президент «Локомотива» Александр Егоров решил эксклюзивно для Sport.ua рассказать полную историю о семье Ковалей, появлении Егора в «Локомотиве», желании Коваля-младшего убежать за границу и отношении к этой ситуации.

– Я не знаю, что там вспыхнуло, потому что, я не думаю, что этот человек может устроить какой-то всплеск. Вспыхивает сейчас «Локомотив» сенсационно. То, что мы делаем, – это действительно мощная история с многомиллионными просмотрами. То, что какая-то провинциальная, непонятная личность что-то делает за пределами Украины, думаю, не важно, но сейчас мы об этом поговорим.

Давайте так: я не смотрел, что у него вышло на аккаунте, потому что не обращаю внимания на какой-то непонятный хейт или, наоборот, на попытки на нашем мероприятии сделать себе пиар и просто хайпануть. Но могу рассказать историю и своё отношение к семье Ковалей, потому что я с этой семьёй знаком давно.

Instagram. Реакция Егорова на видео Коваля-младшего

С родителями двух этих сыновей, недоблогеров, я знаком более семнадцати лет. Действительно, отец когда-то был легендой «Шахтёра», но мне очень нравится выражение, которое я раньше часто слышал: награды прошлой войны на новых войнах вообще не учитываются. Поэтому, несмотря на легендарность отца, воспитание сыновей и вообще моральные принципы этой семьи, к сожалению, далеки от понимания современного украинца как такового.

Первый конфликт, который произошёл с Александром Ковалём, со старшим братом, случился в начале полномасштабного вторжения. До этого мы довольно хорошо, как я сказал, общались с этой семьёй и были знакомы, даже Егор и Александр тренировались в «Локомотиве», а также господин Александр неоднократно обращался с определёнными просьбами, касающимися футбольной тематики и поддержки. Однако, когда началась война в Украине в 2014 году, как мы знаем, господин Александр выехал в россию и долгое время строил там свою карьеру, будучи футболистом медийных команд «2DROTS» и «Амкал», и вообще очень много хайпанул именно на российской тематике.

Мне неизвестно, почему этот человек так решил, потому что я прекратил с ним общение, увидев его руссконаправленность ещё начиная с 2014 года, с момента оккупации россией Крыма и начала агрессии против нашей страны. Мы прекратили любое общение с ним. Но когда я, находясь вместе с семьёй в оккупации под Бучей, выставил пост о том, что каждый гражданин россии несёт ответственность за начало этой войны своим молчанием и своей трусостью, то получил от старшего сына сообщение: «Саша, не неси бред». После этого я ему написал, чтобы он всё объяснил, но и без объяснений было понятно, что человек, находясь в то время в россии, просто встаёт на защиту российской истории против украинской.

Личный архив

Вы знаете, когда находишься в подвале с полуторагодовалым ребёнком и всей семьёй, а мы уже находились в оккупации, потому что на нашем дворе стоял российский танк, то кроме слова «мразь», которое я ему написал, подобрать к этому человеку что-то лучшее я не мог. Это было лучшее, что я мог сказать. На этом наше общение завершилось, я его заблокировал. Несмотря на этот конфликт, я всё равно относился с уважением к его отцу, к этой семье, к достижениям, которые когда-то сделал этот отец для украинского футбола.

В 2023 году отец обратился ко мне за помощью, чтобы взять Егора, который, как футболист, полный ноль, реально. И который до этого уже перекочевал, исключительно благодаря фамилии своего отца, по разным клубам, пытаясь где-то устроиться. Отец попросил помочь Егору, потому что семья выехала в Чехию, а здесь остались только он и младший сын, которые не смогли выехать по очевидным причинам, поскольку они уже были военнообязанными и не могли покинуть страну, как и большинство мужчин. Он попросил взять его в «Локомотив», потому что предыдущие команды также от него отказались. Я пошёл ему навстречу и сказал, что не гарантирую, что Егор сможет играть в основном составе, но могу как-то поддержать, дать какую-то минимальную зарплату. И вообще, чтобы у парня не было разрыва в футбольной истории, мы можем просто по-дружески помочь.

Это, наверное, была ошибка, потому что, как говорят, яблоко от яблони недалеко падает. Если уже один брат получил от меня звание «мрази», то, в принципе, очередь дошла до второго, и мы это увидели немного позже.

Итак, возвращаясь к этой истории: от чего произошел конфликт с младшим братом, с Егором? Всё началось, когда нашу команду пригласили на международный турнир в город Лейпциг, наши немецкие партнёры, и мы поехали туда с «Локомотивом». Как раз Егор был в составе. Я, снова учитывая просьбу его отца, взял его с собой в эту поездку и подготовили все необходимые документы для пересечения границы. Кстати, «Локомотив» в то время выиграл этот турнир. Впервые за десять лет чемпионом стал не «РБ Лейпциг», а киевский «Локомотив». У нас даже произошла очень забавная история: кубок, который был заготовлен юбилейный, с надписью «Поздравляем «РБ Лейпциг» с юбилейной десятилетней победой». Но, к сожалению для них, выиграл «Локомотив». И этот кубок нам прислали только через месяц, когда его переделали.

ФК Локомотив

Итак, возвращаясь к истории с Лейпцигом, Егор тоже поехал. И когда мы были в Лейпциге, мы получили от наших ребят из «Локомотива» информацию о том, что в следующую ночь Егор планирует сбежать. И действительно, на следующий день мы тогда забрали у него паспорт. Я провёл с ним разговор, достаточно серьёзный. После последнего финального матча, когда на следующий день нам уже предстояло уезжать, в эту ночь перед нашим отъездом приехал старший брат и мама Егора, которые в тот момент находились в Чехии. Она приехала в Лейпциг. И, конечно, всё уже было готово к побегу, или, скажем так, к тому, чтобы Егор там остался. Я встретился с мамой, так как тоже её знаю, и встретился с Александром, старшим братом. Я сказал, что мне известно об этом, что мы его не отпустим, что об этом они могут забыть. Мы точно не будем брать на себя пятно клуба, который увозит игроков, которые потом где-то теряются или не возвращаются. У нас была договорённость со всеми приглашающими сторонами и с Министерством спорта, которое поддерживало эту поездку: договорённость проста – в том составе, в котором выехали, в том составе и вернёмся. Иначе это был бы последний выезд для «Локомотива». Поэтому для меня это была принципиальная позиция – чтобы парень остался. Мы это объяснили, они были очень недовольны. Они говорили, что мы не имеем права держать его в заложниках. Я им сказал, что вы можете делать всё, что угодно. Вы можете увозить его или делать любые вещи за пределами клуба. Для меня имидж клуба и вообще история выезда и кто как это делает – это принципиально важно. Я точно не буду помогать каким-либо незаконным выездам. Это отвратительно.

На этом конфликт завершился. Мы вернули его, и, конечно, он обиделся и так далее. Соответственно, исходя из его результатов и способностей, довольно слабых и низких, он пробыл у нас недолго. Завершив сезон, я сообщил об этом его отцу: что мы удерживали его столько, сколько могли. Но все эти истории, которые стали «красной тряпкой» для нас в наших отношениях, привели к тому, что мы решили: давайте попрощаемся, а дальше вы уже планируйте свою жизнь, как вам хочется – в Украине или за её пределами. Это уже личное дело каждого, и на совести каждого должны быть те решения, которые он принимает относительно своей страны. Я со своей семьёй остаюсь в Украине, мои дети находятся в Украине. Я для себя выбрал свой путь, а кто какой выбирает – это уже его личное дело. Поэтому мы разорвали с ним контракт. И, по сути, на этом взаимодействие семьи Ковалей с «Локомотивом» должно было завершиться. Но нет.

ФК Локомотив. Егор Коваль (справа)

К сожалению, история имела ещё более отвратительное продолжение, потому что, судя по всему, эта семья не забыла обиду. Точнее, то, что мы не дали им совершить ту тёмную вещь, которую они хотели сделать, и поэтому план мести у них был заготовлен на позже. Произошло то, что господина Коваля, отца, который тренировал «Буковину», новый тренер Шищенко выгнал и сказал: «Мне не интересно работать с тобой дальше. Я не вижу перспектив твоей тренерской помощи». Он остался без работы, и каким-то образом они выехали из Украины – и отец, и Егор. Нашли способ, этим пусть занимается СБУ. Мы, кстати, направили эту информацию в соответствующие органы, чтобы получить, опять же, информацию о том, как военнообязанные лица покинули Украину.

Егор сейчас не является игроком никакой футбольной команды в Чехии. Он является детским тренером маленького клуба, тренирует детей. Но эта семья каким-то образом выехала из Украины, сбежала, воссоединилась, и Егор решил, что он тоже, как его брат, будет начинать блогерскую карьеру. И так как у него особенно ни интеллекта, ни тем для блогерской карьеры нет и не было, он ничего не нашёл лучше, чем хайпиться на теме развития «Локомотива», реконструкций и открытия новых стадионов. Ну и всего, что делает «Локомотив» вообще для страны, для украинского футбола. Поэтому и первая тема, которую он начал, – рассказывать о «Локомотиве», якобы ему какие-то агенты что-то предлагали.

Хочу сказать, что «Локо» работает с очень многими разными агентами и очень уважает всех агентов. Поэтому, если и были какие-то агентские истории, возможно, это были какие-то кулуарные истории, которые обычно агенты сами придумывали, чтобы получить деньги. Но я уверен на миллион процентов, что к Ковалю интереса со стороны агентов никогда не было. Ну, это всё равно что интересоваться программой «Мастер-шеф» и попросить Коваля туда прийти и что-то им приготовить, потому что он ноль и в кулинарии, и, по сути, такой же ноль в футболе. Поэтому агентская история – это выдуманная история, это полный ноль с его стороны. И это была действительно неправда, о которой он начал рассказывать в своём первом ролике. Я единственный этот ролик и посмотрел, и, знаете, как-то так… А до этого мне сообщили, что они сбежали из страны, что они там тоже не очень хорошо повели себя по отношению к спортивному сообществу, и не только.

Но не суть. Когда я это услышал, посмотрел это видео, где он рассказывает, ещё и на русском языке для русскоязычной аудитории, потому что, если вы почитаете комментарии под этим видео, там очень много именно «русни», которые пишут: «какая страна – такой и футбол», «оце там украинские клубы – дно». То есть там тупо руснявый контент для русни. Поэтому я ему понятно, по-футбольному, написал, как это называется, как это выглядит и что я об этом думаю. Так, чтобы действительно на уровне его развития, где-то на минус десятом этаже, до его мозга дошло, что «Локо» не нужно трогать сейчас. «Локо» сейчас, находясь в Украине, делает в миллионы раз больше, чем ты, который сбежал из этой страны. Сидишь сейчас за границей на пособии, на европейских налогах и ещё оттуда хаешь свою страну и футбольные клубы этой страны, которые выживают как могут.

Instagram

Там же не только «Локо» был облит грязью, он же прошёлся по другим клубам – например, по «Атлету»: клуб, который тоже находит средства, чтобы выжить сейчас, в это нелёгкое время. Я приглашаю семью Коваль в родной дом, пусть возвращаются в Украину, и мы с удовольствием встретимся с ними вместе с нашими тренерами, игроками, нашими фанатами, нашими ультрас и поговорим с ними обо всех их вопросах к «Локомотиву». А вот гавкать где-то за границей и строить из себя большого блогера, я считаю, это только позорит легендарность фамилии отца. Хотя они уже его опустили на дно: первым опустил Александр Коваль, когда начал работать в россии и там пиарился для российской публики. А вторым добавился Егор, который не нашёл ничего лучше, чем обсирать украинский футбол и рассказывать, как талантливому Егору Ковалю, который, по сути, благодаря отцу хоть немного прикасался к мячу в каких-то командах, не дали играть. Ну совести точно нет, поэтому мне бы не хотелось даже этой темы касаться, потому что мой уровень и уровень Ковалей – это всё равно что сравнивать Бурдж-Халифу и Мариевскую впадину. Они где-то там на дне, а «Локо» поднимается наверх.

И я вместо того, чтобы тратить своё время сейчас на то, чтобы развивать клуб и заниматься тем, что у нас, например, только вчера вернулась очередная группа детей из Франции – детей погибших военных и детей ВПО, которых мы за счёт «Локо» и за счёт наших партнёрских отношений с французской стороной в очередной раз отправляем на оздоровление и отдых, – вынужден сейчас тратить время на то, чтобы объяснять какие-то вещи про какого-то недоблогера, который хочет что-то рассказывать про исторический клуб. Я не вижу в своём СМС никаких угроз. Наоборот, я вижу достаточно понятное сообщение о том, что ему нужно закрыть рот и спокойно работать, хотя бы ради детского спорта. Пусть хотя бы что-то хорошее сделает для своей кармы.

– Понятно, что Егор, наверное, на этом не остановится, поскольку, как вы говорите, он хайпует, он захочет больше просмотров, больше комментариев. А украинским СМИ иногда этого и нужно. Если Егор продолжит в таком темпе публиковать видео и говорить плохие вещи про «Локомотив», какие будут ваши действия? И будут ли они вообще?

– Никаких действий не будет. Смотрите, у нас, когда вышло у него ещё какое-то видео, а вы же знаете, что локомотивская аудитория очень большая. Очень много наших игроков и наших фанатов, наших ультрас, они были настолько агрессивно настроены, что хотели начать массово отвечать и так далее. Мы всех собрали и сказали, что эти твари только этого и ждут, потому что им чем больше охвата, комментариев и просмотров, тем лучше. Лучшее, что вы можете сделать – это отписаться от этого дерьма и пусть дальше транслируют своё. У него там около пяти тысяч подписчиков, что-то такое. Ну это смешно, слушайте. То о чём мы говорим? А всем нашим СМИ хочу сказать, что нужно немного сортировать аудиторию, с которой они работают. Одно дело, если бы мы сцепились с «Нивой» и паном Загорулько, которого очень уважаю, или с тем же «Атлетом» из-за какого-то события, которое произошло именно в Украине из-за позорного поведения «Локо» или других клубов, с намёком, что делаются неправильные вещи или создаётся негатив.

Что касается младшего Коваля и его хайпа, то ему просто неоткуда брать новости. Всё, что он может, – это придумывать какие-то истории, которые никому не интересны. Если просмотреть комментарии украинцев под его видео, то прямо написано, что он никто, и всё, что он делает, – это поливает грязью украинские клубы, которые делают достаточно хорошие вещи. Я считаю, что это правильные комментарии, но мой совет всем: забудьте фамилию Коваль, это предатели страны и люди, которые создают много негатива. А украинским СМИ, которые подхватили эту новость, скажу: перечитайте это интервью и раскройте глаза относительно этой истории. Если будут писать об этом ради хайпа, то я сочувствую, поскольку нам вообще нечего информировать. А подхватывать слова обиженного мальчика с пятитысячной аудиторией – это не ок.

Поэтому повторюсь, наши действия будут нулевыми, мы не обращаем внимания на такой мусор. Это как какая-то шавка будет лаять на льва, который идёт вперёд. Примером моих слов является моя собака – красивый и умный доберман, который является чемпионом Европы и мира. Когда гуляем с ним по улице, на него начинают лаять маленькие собачки, но он понимает свою силу и не обращает внимания. Потому что если он будет обращать внимание на каждую шавку и пытаться её перегрызть, то получит только проблемы. Поэтому я лично буду вести себя, как мой питомец: аристократично по отношению к шавкам. «Локо» – это история, это бренд, а кто они? Думаю, Ковали уже всё показали.

Люди, которые это понимают, которые умеют читать и вообще следят за нашими успехами и за тем, что делает «Локомотив» не только в футболе, но и для всеукраинского развития, начиная огромные проекты: «Железная смена», «Локо фемили», реконструкция стадионов, работа с ветеранами, работа с ветеранами с инвалидностью и так далее. Давайте каждый будет говорить не словами, а делами.

– Единственное, хотелось бы услышать, почему вы решили написать ему последнее сообщение на русском языке?

– Это не на эмоциях, это было специально. У нас перед этим был с ним конфликт относительно украинского языка. И мы даже со страницы «Локомотива» – да, это была, наверное, наша эмоциональная ошибка – на первое видео ему ответили так: что это неправда, тобой никто никогда не интересовался, и ты как футболист – полное дно. Я считаю, что это была эмоциональная реакция нашей PR-службы, нашего SMM. Но она была достаточно правильная, была единственная, была на украинском языке. И, кстати, также в этом ответе мы написали, что «ты говоришь языком нашего врага, и это тоже нам отвратительно».

Поэтому я специально ему… там просто он сделал скриншот только конца диалога. Перед этим я написал ему на украинском, что я для тебя, дебила, напишу на том языке, который, наверное, ты лучше понимаешь. Так, чтобы ему было понятнее. Поэтому это было сделано специально, потому что… ну, потому что это дебильно – он даже украинским языком не владеет. О чём тут вообще говорить? Написал на том языке, который ему немного понятнее.