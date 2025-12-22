Скандал в АПЛ: известного топ-менеджера подозревают в педофилии

Лондонская полиция инициировала расследование против высокопоставленного сотрудника одного из клубов АПЛ. Как передает The Athletic, функционера подозревают в совершении ряда сексуальных преступлений в прошлом.

Личность подозреваемого не раскрывается в интересах следствия, так как официальные обвинения ему еще не предъявлены. Тем не менее источники характеризуют его как «влиятельного руководителя известного клуба Премьер–лиги». На текущий момент мужчина сохраняет свою должность и продолжает исполнять рабочие обязанности.

Материалы дела касаются вероятной сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Сообщается, что одной из предполагаемых жертв на момент событий было всего 15 лет. Также правоохранители изучают информацию о возможном создании и тиражировании материалов непристойного характера.

«В ноябре в полицию поступил сигнал о вероятном изготовлении запрещенного контента и действиях сексуального характера. Сейчас проводятся первоначальные следственные мероприятия. На данный момент задержаний не зафиксировано», – отмечается в официальном релизе полиции Лондона.

Делом занимаются эксперты спецподразделения RASSO, которое специализируется на тяжких сексуальных преступлениях. Уточняется, что инциденты охватывают длительный период времени и происходили в разных точках юго–востока Англии, не имея прямого отношения к профессиональной карьере фигуранта в футбольной сфере.