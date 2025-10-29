Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Президент сенсации Кубка Украины угрожает сыну легенды Шахтера
Кубок Украины
29 октября 2025, 12:24 |
1497
1

Егор Коваль «слил» в сеть переписку с президентом киевского «Локомотива»

Сын легенды донецкого Шахтера Александра Коваля Егор, который и сам начинал свой путь в академии Металлиста 1925, рассказал о своем периоде в расположении киевского Локомотива. Футболист заявил, что имел проблемы в расположении клуба из-за агентских игр.

По информации Егора, футболистов заставляли подписать контракт с определенным агентом, чтобы играть в основном составе команды. Те, кто отказывался подписывать соглашение – уходили из клуба.

В новом видео Егор показал личную переписку с президентом киевского клуба Александром Егоровым, который угрожал футболисту. Позже, по информации Коваля, Егоров удалил все смс и заблокировал его.

В нынешнем сезоне Локомотив творит историю. Киевский клуб, выступающий во Второй лиге Украины, уже квалифицировался в 1/4 финала Кубка Украины. Своего соперника Локомотив узнает несколько позже.

Егор Коваль выступал за юношескую команду харьковского Металлиста 1925 года, а также играл за Кудровку U-19. Сейчас футболист выехал в Чехию, где выступает за местный клуб PerfectLanD. В Локомотиве Егор пробыл около двух месяцев.

Instagram. Переписка Коваля и Егорова
Александр Егоров (функционер) Александр Коваль Локомотив Киев Кубок Украины по футболу Вторая лига Украины
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Володимир
Шо це було   ? !
