Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
В 1/8 финала Кубка Украины киевский Локомотив вырвал победу у винницкой Нивы
28 октября на стадионе УТК им. Банникова в Киеве состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины.
Киевский «Локомотив» вырвал победу у «Нивы» из Винницы (1:0) и вышел в 1/4 финала.
Обе команды выступают во Второй лиге, но в разных группах. Игра получилась упорной. Дело шло к серии пенальти, но хозяева поля удалось забить победный гол в конце матча.
На 90-й минуте Вадим Коновалов отправил мяч со штрафного в девятку ворот соперников и принес победу своей команде.
Киевский Локомотив впервые вышел в 1/4 финала Кубка Украины, жеребьевка этой стадии пройдет позже.
Кубок Украины. 1/8 финала
28 октября. Киев, УТК им. Банникова
14:30. Локомотив Киев – Нива Винница – 1:0
Гол: Вадим Коновалов, 90
Удаление: Алексей Сахненко, 76 (Локомотив)
