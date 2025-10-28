Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка

28 октября на стадионе УТК им. Банникова в Киеве состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины.

Киевский «Локомотив» вырвал победу у «Нивы» из Винницы (1:0) и вышел в 1/4 финала.

Обе команды выступают во Второй лиге, но в разных группах. Игра получилась упорной. Дело шло к серии пенальти, но хозяева поля удалось забить победный гол в конце матча.

На 90-й минуте Вадим Коновалов отправил мяч со штрафного в девятку ворот соперников и принес победу своей команде.

Киевский Локомотив впервые вышел в 1/4 финала Кубка Украины, жеребьевка этой стадии пройдет позже.

Кубок Украины. 1/8 финала

28 октября. Киев, УТК им. Банникова

14:30. Локомотив Киев – Нива Винница – 1:0

Гол: Вадим Коновалов, 90

Удаление: Алексей Сахненко, 76 (Локомотив)

Видеозапись матча