Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
Кубок Украины
Локомотив Киев
28.10.2025 14:30 – FT 1 : 0
Нива Винница
Кубок Украины
28 октября 2025, 16:32 | Обновлено 28 октября 2025, 17:05
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка

В 1/8 финала Кубка Украины киевский Локомотив вырвал победу у винницкой Нивы

УПЛ ТВ

28 октября на стадионе УТК им. Банникова в Киеве состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины.

Киевский «Локомотив» вырвал победу у «Нивы» из Винницы (1:0) и вышел в 1/4 финала.

Обе команды выступают во Второй лиге, но в разных группах. Игра получилась упорной. Дело шло к серии пенальти, но хозяева поля удалось забить победный гол в конце матча.

На 90-й минуте Вадим Коновалов отправил мяч со штрафного в девятку ворот соперников и принес победу своей команде.

Киевский Локомотив впервые вышел в 1/4 финала Кубка Украины, жеребьевка этой стадии пройдет позже.

Кубок Украины. 1/8 финала

28 октября. Киев, УТК им. Банникова

14:30. Локомотив Киев – Нива Винница – 1:0

Гол: Вадим Коновалов, 90

Удаление: Алексей Сахненко, 76 (Локомотив)

Видеозапись матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Локомотив Киев.
78’
Oleksiy Sakhnenko (Локомотив Киев) получает красную карточку.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
