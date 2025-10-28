Тренер Локомотива: «Не хочу о судьях ничего говорить или комментировать»

Киевский «Локомотив», который выступает во Второй лиге, привлек к себе внимание болельщиков после сенсационного выхода в четвертьфинал Кубка Украины.

28 октября «железнодорожники» справились с винницкой «Нивой», при этом играя в меньшинстве с 76-й минуты. Решающий момент наступил в концовке встречи – штрафной реализовал Вадим Коновалов (1:0).

Эксклюзивно для Sport.ua тренер «Локомотива» Сергей Карпенко поделился впечатлениями от матча.

– Большую часть времени «Локомотив» контролировал мяч, пытался создавать моменты, но пробить «Ниву» не удавалось. Чего не хватило, чтобы пройти оборону соперника и забить с игры?

– Наверное, где-то не хватило мастерства. Команда соперника очень хорошо оборонялась, скажем так, очень низким блоком, и при этом они искали свои моменты в контратаках. И нам, повторюсь, не хватило спокойствия и мастерства при принятии решений.

– Можно ли сказать, что «Локомотив» в обороне сыграл безупречно, ведь у соперника почти не было моментов?

– Наши футболисты молодцы в обороне, но были моменты, когда они хотели поднимать команду, и были такие потери мяча у защитников, которых не нужно было допускать. И, конечно, соперник этим пользовался и выбегал в контратаки.

– Сначала «Колос», затем «Верес», теперь «Нива». В чем секрет «Локомотива»? Как удаётся проходить в Кубке? Фактор домашнего поля или уникальные тактические схемы?

– Наше преимущество в том, что «Локомотив» – это одна большая семья.

– В сравнении с играми против «Колоса» и «Вереса», с «Нивой» было сложнее – они хорошо закрывались сзади. Получается, против команд из УПЛ играть проще?

– Ну, как сказать проще… На мой взгляд, против них играть намного тяжелее. Сегодня мы выступали первым номером, а против представителей УПЛ мы становились в средний блок и искали свои шансы в контратаках.

– Как оцените решения судей? Со всем согласны?

– Ну, более-менее. Честно, я не хочу ничего говорить о судьях или комментировать их действия. Судить – это их работа, а наша – играть в футбол.

– Какие мысли были в момент, когда ваш игрок получил красную карточку? Появились сомнения в положительном результате?

– Да нет, я понимал, что мы можем забить сопернику. Но также понимал, что это будет очень-очень трудно. Если честно, больше всего я переживал насчет возможной серии послематчевых пенальти.

– Богдан Мордас начал матч в запасе, хотя болельщики ждали его в старте. Почему вы решили выпустить его во втором тайме? Это была тактика?

– Да, это было тактически продумано. Я так решил перед матчем, чтобы он вышел во втором тайме и добавил немного агрессии впереди.

– Кого хотите видеть в соперниках в 1/4 финала?

– Хммм, мне без разницы. Кто будет – тот будет. «Локомотив» будет настраиваться на каждого.