Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Локомотива: «Не хочу о судьях ничего говорить или комментировать»
Кубок Украины
Локомотив Киев
28.10.2025 14:30 – FT 1 : 0
Нива Винница
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
28 октября 2025, 19:11 | Обновлено 28 октября 2025, 19:14
639
1

Тренер Локомотива: «Не хочу о судьях ничего говорить или комментировать»

Эксклюзивное интервью Сергея Карпенко для Sport.ua

28 октября 2025, 19:11 | Обновлено 28 октября 2025, 19:14
639
1 Comments
Тренер Локомотива: «Не хочу о судьях ничего говорить или комментировать»
ФК Локомотив. Сергей Карпенко

Киевский «Локомотив», который выступает во Второй лиге, привлек к себе внимание болельщиков после сенсационного выхода в четвертьфинал Кубка Украины.

28 октября «железнодорожники» справились с винницкой «Нивой», при этом играя в меньшинстве с 76-й минуты. Решающий момент наступил в концовке встречи – штрафной реализовал Вадим Коновалов (1:0).

Эксклюзивно для Sport.ua тренер «Локомотива» Сергей Карпенко поделился впечатлениями от матча.

– Большую часть времени «Локомотив» контролировал мяч, пытался создавать моменты, но пробить «Ниву» не удавалось. Чего не хватило, чтобы пройти оборону соперника и забить с игры?
– Наверное, где-то не хватило мастерства. Команда соперника очень хорошо оборонялась, скажем так, очень низким блоком, и при этом они искали свои моменты в контратаках. И нам, повторюсь, не хватило спокойствия и мастерства при принятии решений.

– Можно ли сказать, что «Локомотив» в обороне сыграл безупречно, ведь у соперника почти не было моментов?
– Наши футболисты молодцы в обороне, но были моменты, когда они хотели поднимать команду, и были такие потери мяча у защитников, которых не нужно было допускать. И, конечно, соперник этим пользовался и выбегал в контратаки.

– Сначала «Колос», затем «Верес», теперь «Нива». В чем секрет «Локомотива»? Как удаётся проходить в Кубке? Фактор домашнего поля или уникальные тактические схемы?
– Наше преимущество в том, что «Локомотив» – это одна большая семья.

– В сравнении с играми против «Колоса» и «Вереса», с «Нивой» было сложнее они хорошо закрывались сзади. Получается, против команд из УПЛ играть проще?
– Ну, как сказать проще… На мой взгляд, против них играть намного тяжелее. Сегодня мы выступали первым номером, а против представителей УПЛ мы становились в средний блок и искали свои шансы в контратаках.

– Как оцените решения судей? Со всем согласны?
– Ну, более-менее. Честно, я не хочу ничего говорить о судьях или комментировать их действия. Судить – это их работа, а наша – играть в футбол.

– Какие мысли были в момент, когда ваш игрок получил красную карточку? Появились сомнения в положительном результате?
– Да нет, я понимал, что мы можем забить сопернику. Но также понимал, что это будет очень-очень трудно. Если честно, больше всего я переживал насчет возможной серии послематчевых пенальти.

– Богдан Мордас начал матч в запасе, хотя болельщики ждали его в старте. Почему вы решили выпустить его во втором тайме? Это была тактика?
– Да, это было тактически продумано. Я так решил перед матчем, чтобы он вышел во втором тайме и добавил немного агрессии впереди.

– Кого хотите видеть в соперниках в 1/4 финала?
– Хммм, мне без разницы. Кто будет – тот будет. «Локомотив» будет настраиваться на каждого.

По теме:
Динамо Киев – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
РЫБАЛКА: «Собралось «14 спартанцев» даже без запасного вратаря»
Кубок Украины по футболу Нива Винница Локомотив Киев Сергей Карпенко эксклюзив статьи
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Конкурент Забарного. ПСЖ подпишет контракт с защитником
Футбол | 28 октября 2025, 18:15 0
Конкурент Забарного. ПСЖ подпишет контракт с защитником
Конкурент Забарного. ПСЖ подпишет контракт с защитником

Вильян Пачо получит договор на 5 лет

Сборная Украины своим поступком разозлила Жозе Моуриньо. Что произошло?
Футбол | 27 октября 2025, 21:26 4
Сборная Украины своим поступком разозлила Жозе Моуриньо. Что произошло?
Сборная Украины своим поступком разозлила Жозе Моуриньо. Что произошло?

Судаков получил травму в матче с Исландией

АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
Футбол | 28.10.2025, 13:27
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер
Футбол | 27.10.2025, 22:21
Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер
Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
Бокс | 27.10.2025, 19:20
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Я за фінал Локомотив - Буковина)
Ответить
0
Популярные новости
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
27.10.2025, 07:59 9
Бокс
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
28.10.2025, 08:33 8
Футбол
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
28.10.2025, 07:55 6
Футбол
Арда ТУРАН: «Этот футболист – будущее сборной Украины»
Арда ТУРАН: «Этот футболист – будущее сборной Украины»
27.10.2025, 04:42 1
Футбол
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
27.10.2025, 07:31 6
Бокс
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
26.10.2025, 19:57 131
Футбол
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
27.10.2025, 08:05 1
Бокс
Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико
Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико
27.10.2025, 19:01
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем