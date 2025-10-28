Локомотив – Нива В. 1/8 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 28 октября в 14:30 видеотрансляцию матча Кубка Украины
28 октября в 14:30 состоится матч 1/8 финала Кубка Украины.
Киевский «Локомотив» играет дома против «Нивы» из Винницы. Игра пройдет на стадионе УТК им. Банникова в Киева.
Обе команды выступают во Второй лиге, но в разных группах.
Киевский «Локомотив» в Кубке выиграл у двух команд УПЛ – Колос Ковалевка (2:2, пен. 4:2) и Верес Ровно (1:0).
Винницкая «Нива» в 1/32 финала Нива прошла команду ЮКСА Тарасовка после техпоражения для соперников, а затем разгромила клуб Горняк-Спорт (7:0).
Победитель матча выйдет в 1/4 финала Кубка Украины, жеребьевка этой стадии пройдет позже.
Локомотив Киев – Нива Винница. 1/8 финала Кубка. Смотреть онлайн LIVE
