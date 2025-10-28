Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Локомотив – Нива В – 1:0. Драматичная развязка в Кубке. Видео гола и обзор
Кубок Украины
Локомотив Киев
28.10.2025 14:30 – FT 1 : 0
Нива Винница
28 октября 2025, 16:51 | Обновлено 28 октября 2025, 16:57
590
1

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Украины

1 Comments
УПЛ ТВ

28 октября в Киеве прошел матч 1/8 финала Кубка Украины.

Киевский «Локомотив» вырвал победу у «Нивы» из Винницы (1:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 90-й минуте Вадим Коновалов отправил мяч со штрафного в девятку.

Киевский Локомотив впервые вышел в 1/4 финала Кубка Украины.

Видеозапись матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Локомотив Киев.
78’
Oleksiy Sakhnenko (Локомотив Киев) получает красную карточку.
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
Кубок Украины по футболу Нива Винница Локомотив Киев видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
Київ рулить!!!
Ответить
0
