28.10.2025 14:30 – FT 1 : 0
Кубок Украины28 октября 2025, 16:51 | Обновлено 28 октября 2025, 16:57
590
1
Локомотив – Нива В – 1:0. Драматичная развязка в Кубке. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Украины
28 октября 2025, 16:51 | Обновлено 28 октября 2025, 16:57
590
28 октября в Киеве прошел матч 1/8 финала Кубка Украины.
Киевский «Локомотив» вырвал победу у «Нивы» из Винницы (1:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 90-й минуте Вадим Коновалов отправил мяч со штрафного в девятку.
Киевский Локомотив впервые вышел в 1/4 финала Кубка Украины.
Кубок Украины. 1/8 финала
28 октября. Киев, УТК им. Банникова
14:30. Локомотив Киев – Нива Винница – 1:0
Гол: Вадим Коновалов, 90
Удаление: Алексей Сахненко, 76 (Локомотив)
Видеозапись матча
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Локомотив Киев.
78’
Oleksiy Sakhnenko (Локомотив Киев) получает красную карточку.
Київ рулить!!!
