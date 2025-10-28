28 октября в Киеве прошел матч 1/8 финала Кубка Украины.

Киевский «Локомотив» вырвал победу у «Нивы» из Винницы (1:0).

На 90-й минуте Вадим Коновалов отправил мяч со штрафного в девятку.

Киевский Локомотив впервые вышел в 1/4 финала Кубка Украины.

Кубок Украины. 1/8 финала

28 октября. Киев, УТК им. Банникова

14:30. Локомотив Киев – Нива Винница – 1:0

Гол: Вадим Коновалов, 90

Удаление: Алексей Сахненко, 76 (Локомотив)

Видеозапись матча