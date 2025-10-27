Локомотив Киев

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
28.10.2025 14:30
Локомотив – Нива В. Прогноз и анонс матча Кубка Украины

Матч начнется 28 октября в 14:30 по Киеву

ФК Локомотив

Во вторник, 28 октября, состоится поединок 1/8 финала Кубка Украины между киевским «Локомотивом» и винницкой «Нивой». По киевскому времени игра начнется в 14.30.

Очень хорошие результаты показывает коллектив в текущем сезоне. За 13 игр Второй лиги команде удалось набрать 29 зачетных пунктов, позволяющих ей занимать 3-ю строчку турнирной таблицы собственной группы. От 1-го места «Локомотив» отделяет всего 3 зачетных пункта, поэтому киевляне являются одними из главных претендентов на повышение в Первую лигу в текущем розыгрыше чемпионата.

В Кубке Украины коллектив творит настоящую сенсацию. В 1/32 финала киевляне по пенальти выбили «Колос», а в 1/16 минимально прошли ровенский «Верес».

Нива Винница

А вот у Нивы не все так хорошо. После 14 туров Второй лиги коллектив имеет на счету 17 зачетных баллов и занимает 8-е место турнирной таблицы, отставая от топ-2 уже на 9 очков. Даже до 10-го места расстояние меньше – всего 4 пункта.

В 1/32 финала Кубка Украины «Ниве» была засчитана техническая победа против «ЮКСА» (в составе «крестоносцев вышел незаявленный игрок), а в 1/16 винничане поиздевались над «Горняком-Спортом», одолев последние со счетом 7:0.

Личные встречи

Начиная с 2023 года, клубы встречались между собой 4 раза в рамках Второй лиги. Трижды побеждал «Локомотив», а еще 1 выигрыш получила «Нива».

Интересные факты

  • «Нива» пропустила 23 гола в текущем сезоне Второй лиги – 4-й самый плохой результат среди всех команд собственной группы.
  • В 8 из 10 последних поединках «Локомотив» хранил ворота сухими.
  • Беспроигрышная серия Локомотива продолжается уже 10 игр подряд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.51.

28 октября 2025 -
14:30
